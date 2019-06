Polizeisprecher Toprak Yerguz sagt: «Das Ziel ist, die Parkier-App Ende 2019 zugänglich zu machen.» Dass es eine eigene App sein wird, habe damit zu tun, dass Basel neben den gebührenpflichtigen Parkplätzen, wo die Gebühr an Parkuhren entrichtet werden muss, auch blaue Zonen hat. «In diesen blauen Zonen kann unter anderem mit Anwohnerparkkarten und Besucherparkkarten parkiert werden.» Apps von Dritten seien in der Regel für das «einfache» Bezahlen der Parkgebühren auf einem Parkfeld gedacht. «Dank der eigenen Lösung können wir auf unsere kantonalen Eigenheiten viel besser eingehen und einen besseren Service anbieten», sagt der Sprecher.

Parkieren ohne Münz wird auch in Basel demnächst möglich sein. Die bz berichtete am Mittwoch, dass Basel anderen Städten hinterher hinkt – weil eine eigene App entwickelt wird , statt auf bestehende Lösungen zu setzen.

Wie stark ich die Situation in Basel tatsächlich von anderen Städten unterscheidet, ist schwierig abzuschätzen. Fakt ist: In der Stadt St. Gallen gibt es ebenfalls blaue Zonen, und die Tagesbewilligungen können über die Standard-App eines privaten Anbieters bezahlt werden. Reto Schläpfer, Geschäftsleiter Produkte der Firma Digitalparking, sagt: «Wir bieten ein sehr umfangreiches Modul, Besucher- und Anwohnerparkkarten über unsere App zu beziehen.»

Der dritte Vorteil einer Eigenentwicklung sei, dass die Daten beim Kanton verbleiben, argumentiert die Polizei. Der Basler Datenschutzbeauftragte Beat Rudin sagt, dass ihm keine Parkier-Bezahl-App eines privaten Anbieters vorgelegt worden sei. Es sei grundsätzlich so, dass Datenbearbeitungen im öffentlichen Recht strengeren gesetzlichen Vorgaben unterstehen würden als jene im privaten Recht.

Der Kanton habe allerdings auch Möglichkeiten, auf die privaten Anbieter einzuwirken: «Wir gehen – anders als in der Stadt Zürich – davon aus, dass die Auslagerung des Parkraum-Managements im öffentlichen Raum an einen Privaten eine sogenannte Auftragsdatenbearbeitung darstellt. Die Verantwortung bleibt dabei bei der Behörde, die den Auftrag für die Datenbearbeitung erteilt. Darum muss sie vertraglich genau festlegen, was der Auftragnehmer tun darf und was nicht.»

Das Vorgehen sei vergleichbar mit einem Unternehmen, das vom Kanton beauftragt werde, vertrauliche Dokumente zu vernichten, erklärt Rudin. «Die Akten sind zwar vertraulich, dürfen aber dennoch zum Zweck der Zerstörung weitergegeben werden – der Kanton muss nicht selber schreddern. Aber er muss genau festlegen, was das beauftragte Unternehmen tun darf und was nicht, und muss dies kontrollieren.»