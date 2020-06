Polizeieinsatz in Vollmontur: Der Basler Frauenstreik 2020 geht unschön zu Ende

Die Stadt sieht an diesem Sonntag ganz anders aus als vor einem Jahr: Am 14. Juni 2019 nahmen in der ganzen Schweiz über hunderttausend Menschen an Protesten für mehr Frauenrechte teil. Auch in Basel zogen Zehntausende durch die Strassen. Dieses Jahr hat das Organisationskomitee des Frauenstreiks darauf verzichtet, zu einer Massendemonstration aufzurufen.

Stattdessen wurden Aktionen an fünf verschiedenen Standorten in der Stadt durchgeführt. Abgesehen vom Theaterplatz, wo etwa 150 Personen an einer Diskussion teilnehmen und zuhören, ist bei den meisten Aktivitäten wie Workshops oder Kickboxen eine überschaubare Anzahl Leute präsent. «Das liegt vorwiegend an Corona», sagt Franziska Stier vom Organisationskomitee.

Lohnungleichheit: «Ab 15.24 Uhr arbeiten Frauen gratis»

Der Höhepunkt des diesjährigen Basler Frauenstreiks ist nicht Teil des offiziellen Programms. Um 15.24 strömen von Klein- und Grossbasel her Leute mit Transparenten auf die Mittlere Brücke. «Ab dieser Uhrzeit arbeiten die Frauen in der Schweiz rechnerisch gesehen gratis, weil es immer noch keine Lohngleichheit gibt», erklärt Franziska Stier den Zeitpunkt.