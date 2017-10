Beschwingt biege ich in den Spalengraben ein. Eine schön gezogene Kurve in die Einbahnstrasse. Rechts das Spalentor, die Fassade strahlt im Herbstlicht. Eine plötzliche Eingebung lässt mich blitzschnell absteigen, ich schiebe mein ’Monstre’.

10.49 Uhr Spalenvorstadt Ecke Schützenmattstrasse. Vier Polizisten auf der Lauer, an die Wand gedrückt. Linsen um die Ecke, sind prächtig gelaunt. «Der Polizist, der natürliche Feind des Velokuriers. Glück gehabt», begrüsst mich der Chef. «Kein Glück. Können», kontere ich. Wenn die wüssten. Heute Morgen.

07.13 Uhr Klybecktrasse Ecke Feldbergstrasse. Morgendämmerung. Steche rechts abbiegend in die Lücke. Mein Lauf wird nach einigen Metern jäh gestoppt. Polizeikontrolle. Wird Rot gewesen sein. Bezahle 60 Franken, den Tarif kenne ich. Die Aufforderung zum Halten zu ignorieren war keine Option. Die Stadt ist klein, man sieht sich immer zweimal. Rot ist Rot. Wer sich erwischen lässt, blutet. Da kann die Hälfte des Verdienstes einer fünfstündigen Schicht weg sein.

Bin auf dem Weg zum Bethesdaspital und freu mich über das 1:1 des heutigen Tages. Eigentlich sind die Erfolge der Männer in Blau eher spärlich gesät. Im vergangenen Jahr wurden 590 Velofahrer (E-Biker inklusive) fürs Überfahren einer roten Ampel gebüsst. Das sind anderthalb pro Tag und in Franken 35’400. Sind wir so brav?

10.58 Uhr Gellertstrasse 144 Bethesdaspital Operationsraum. Schnellschnitt laden. Der Patient bleibt unter Narkose, seine Gewebeprobe muss zum Labor. Schnell. Superschnell. Über den Hinterausgang in den Scherkesselweg, durch die Galgenhügelprommenade zur Zeughausstrasse, rechts in die Abkürzung zur St. Jakobs-Strasse, mehrspurig vor allem links drücken, Grosspeterstrasse Nauenstrasse, mit voller Kraft über die Markthallenbrücke, Viaduktstrasse, mittig dem Verkehr ausweichen, Steinenring scharf links, Wielandplatz, Wanderstrasse nur noch geradeaus, Parkstrasse, Achtung Fussgänger, links rüber Hegenheimermattweg, Endspurt rechts links, Hagmattstrasse 14. 16 Minuten sind rum. Eine Blaulichtfahrt.

ride on A#115