Porträt Geburtstagspost von Charles und Camilla: Die Geschichte der Hundertjährigen Baslerin, die nach Kanada auswanderte und sich verliebte Erica Elgey aus Basel hat viel erlebt. Sie erzählt über den Zweiten Weltkrieg, die kanadische Regierung, die grosse Liebe und wie sie sich als Frau in der Arbeitswelt durchsetzen musste.

Erica Elgey zeigt stolz die königliche Geburtstagspost. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es ist ein kühler Abend Ende Sommer 1940, als die damals siebzehnjährige Erica Elgey an der Tramhaltestelle der Mustermesse steht. In der Hand zwei Koffer voller Bücher, im Sack nur französische Francs. Der Badische Bahnhof ist verbarrikadiert, weshalb sie nicht zu ihrem Wohnort an der Rosentalstrasse weiterfahren kann. Elgey war als junge Frau nach Paris gereist, um in einer Klosterschule Französisch zu lernen.

Kurze Zeit darauf marschierten die Deutschen ein, der Zweite Weltkrieg war ausgebrochen, was sie vor der Kirche im französischen Kloster mit eigenen Augen sah. «Danach musste ich drei Monate auf ein Exit-Visum in die Schweiz warten», erinnert sie sich. In einem Frauenhaus fand sie Unterschlupf und konnte schliesslich mit einem Zug voller Soldaten nach Porrentruy fahren. «Die Nonnen beauftragten einen vertrauenswürdigen Soldaten, auf mich aufzupassen.»

Prominente Geburtstagspost gab es auch aus Kanada. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Sonne scheint Erica Elgey ins Gesicht. Wir sitzen auf der Terrasse vor ihrer Alterswohnung im Kleinbasel. Im Mai ist Elgey hundert Jahre alt geworden. «Wir haben richtig gefeiert auf der Dachterrasse, mit etwa hundert Leuten», sagt sie und betrachtet ihre orange gefärbten Fingernägel. Auf gepflegtes Aussehen legt sie Wert. Alles passt. Und auf dem Tisch stehen Fleischpasteten, Rohschinken und Prosecco. «Go to hell», sagt Elgey plötzlich und wedelt mit der Hand eine Biene von der Pastete weg.

Das Geld für die Rückreise immer im Sack

Englisch ist neben Deutsch und Italienisch quasi ihre dritte Muttersprache. Nach einer kaufmännischen Ausbildung in Basel reiste Elgey nach Kanada, um Freunde zu besuchen, und blieb schliesslich 52 Jahre dort: 23 Jahre in Montreal und 29 Jahre in Toronto. Nach sechs Tagen auf dem Schiff kam sie in Halifax auf Peer 21 an. Mit dem Zug wollte sie weiter nach Montreal reisen. «Im Couchette-Wagen schaute ich aus dem Fenster und sah plötzlich nur noch Schnee und dachte, was mache ich hier bloss.» Auf dem Bahnhof wurde sie im Schneesturm von der Polizei aufgegabelt. «Ich spreche gut Französisch, aber habe kein Wort verstanden.»

Jedenfalls hätten sich die Polizisten als Helfer herausgestellt und sie zu ihrem Freund gefahren, der in der Zwischenzeit leider verstorben war. Obwohl sie das Geld für die Rückreise immer im Sack gehabt habe, sei sie in Kanada geblieben und arbeitete vorerst für Renault Automobile. Bis neunzig fuhr sie «grosse und schöne Autos», ihr Favorit war ein Nissan NX 2000.

Eigentlich wollte sie nie heiraten, aber dann kam Ken ... Bild: zvg

In Montreal fand Elgey auch ihre grosse Liebe und heiratete im Alter von 43 Jahren Ken, einen gebürtigen Engländer. «Eigentlich wollte ich keinen Mann», sagt sie. Sie wollte selbstständig sein. Aber ihr Ken sei einfach grossartig gewesen, intelligent und habe ihre Interessen geteilt. Als er im Jahr 2010 verstarb, kehrte sie nach Basel zurück. «Vieles hatte sich verändert, aber nicht unbedingt zum Guten», sagt sie und will nicht weiter darauf eingehen.

Erica Elgey mit dem jungen Trudeau. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ken und Erica waren beide für die Liberty Party tätig. Zuvor hatte Erica 23 Jahre auf dem Schweizerischen Generalkonsulat in Montreal gearbeitet. Die Trudeaus kannte sie persönlich, hat Bilder mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau an ihrer «Wall of Fame» in der Wohnung. Nach ihrer Pensionierung sammelte Erica Elgey ehrenamtlich Stimmen für die Liberty Party, engagierte sich für die Partei und ging bei Familie Trudeau quasi ein und aus.

130 Studierende, darunter zwei Frauen

Jobs zu finden, fiel ihr nie schwer. Sie spricht vier Sprachen und beherrscht Stenografie. «Mit sechzig habe ich noch einen Computerkurs gemacht, sagt sie. «Um à jour zu sein. Mein Hirn ist noch immer gut.» Und als sie nach der kaufmännischen Lehre weniger verdiente als ihre Kollegen, streikte sie. «Wir waren 130 Studierende, darunter zwei Frauen», erinnert sie sich. Im ersten Lehrjahr habe sie 30 Franken verdient, im zweiten 40 und im dritten dann 50 Franken pro Monat.

Aufgewachsen ist Erica Elgey, gebürtige Bartoli, im ehemaligen Restaurant Pusterla an der Horburgstrasse mit zwei jüngeren Brüdern. Ihre Eltern waren aus Italien eingewandert und führten eine der ersten Pizzerien in Basel. «Tschingge hänn sie uns gnennt», sagt sie und wird traurig. Als sie ihren Lehrer daraufhin gefragt habe, wieso er denn immer nach Italien in die Ferien fahre, wenn er sich so darüber lustig mache, habe er mit der Hänselei aufgehört.

Sie selbst reiste mit ihrem Mann von Kanada aus jedes Jahr in die Schweiz und nach England. Zweimal besuchten die beiden Mexiko. «Ken interessierte sich sehr für die First Nation.» Kanada sei ihr Lieblingsland, später habe sie auch Ferien in Italien verbracht. Nur leider erst vor ein paar Jahren in Apulien, wo ihre Eltern herkommen. «Dabei ist es da wunderschön», sagt sie.

Erica Elgey hat eine Wand voller Ehrungen und Zertifikate. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bis vor einem Treppensturz vor fünf Jahren flog Elgey noch regelmässig nach Kanada, um ihre Freunde zu besuchen. Und deren hat sie viele, auch in der Schweiz, wo sie Hilfe beim Einkaufen und Haushalten oder Ausgehen erhält von den Baslern Christel Pino Molina, Däni Straumann und Iris Gamma.

Durch die Arbeit für Trudeau war Elgey bekannt. Zum 100. Geburtstag kam sogar Post von King Charles und Camilla aus England. «Weil ich für die Regierung in Kanada gearbeitet habe», so Elgey. Und: Sie sei immer ein Fan von Prinzessin Diana gewesen. In Toronto lernte sie diese persönlich kennen, als die königliche Jacht Halt machte, um Diana von einer Reise abzuholen. «Die beiden Söhne William und Harry stürmten von Bord und stürzten sich auf ihre Mutter. Nie habe ich eine herzlichere Umarmung gesehen», sagt sie. Selbst hatte sie keine Kinder, aber zwei Neffen, die sie vergöttert und unterstützt habe.

«Kind, du darfst nicht sagen, was du denkst»

«Wir hatten zwar immer genug zu essen. Aber das Brot war hart», sagt Erica Elgey und berichtet wieder vom Krieg. Als sie bei ihrer Tante, einer Schneiderin, im Basler Geschäft ein Kleid anprobierte, sei ein Soldat in den Laden gekommen. Sie habe mit ihren achtzehn Jahren gesagt, dass sie froh sei, dass die Alliierten eingeschritten seien. Da sei der Mann kreideweiss geworden und habe gesagt: «Schweig, sonst bekommst du eine Hirnwäsche.» Ihre Mutter habe ihr danach ans Herz gelegt: «Kind, du darfst nicht sagen, was du denkst.» Doch das hat sich Erica Elgey auch mit hundert Jahren noch nicht nehmen lassen.