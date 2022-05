Preisverleihung Der 48. Anerkennungspreis schappo geht an «PUMA»: 40 Freiwillige setzen sich für Asylsuchende ein Die freiwillig Engagierten des Vereins «PUMA» gewinnen den diesjährigen Anerkennungspreis des Kantons Basel-Stadt. Ausgezeichnet wurden sie für ihr Engagement für junge Asylsuchende.

Der schappo wird schon zum 48. Mal verliehen. FRI

Die Abkürzung «PUMA» steht für Patenschaften für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Der Verein setzt sich freiwillig für die Organisation, Koordination, Vermittlung und Betreuung für unbegleitete junge Erwachsene ein, die ohne Elter oder Vertrauensperson in die Schweiz geflüchtet sind.

Der Fokus liegt dabei auf der Bewältigung des Alltags, der Verbesserung der Sprachfähigkeit und der schulischen Leistungen, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Die «schappo»-Kommission sei vom freiwilligen Engagement tief beeindruckt. Im vergangenen Jahr leisteten sieben Vorstandsmitglieder und 32 Patinnen und Paten über 6'500 Stunden Freiwilligenarbeit.

Brücken schlagen

Mehr als 60 Geflüchtete wurden seit der Gründung des Vereins 2017 begleitet, unterstützt und in das gesellschaftliche Leben eingeführt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Durch das Engagement der Freiwilligen werden Brücken geschlagen, interkulturelle Verbindungen geschaffen und Beziehungen aufgebaut. Mit der Zeit entsteht ein enges Vertrauensverhältnis», so der Wortlaut der Mitteilung.

Regelmässig finden die Jugendlichen bei den Familien, die sie aufnehmen Geborgenheit, Stabilität und lokale Verankerung. Das Angebot von «PUMA» sei unerlässlich und trage wesentlich zu einer gelungenen Integration bei. Am kommenden Donnerstag wird Regierungspräsident Beat Jans den Preis in der Bar du Nord am Badischen Bahnhof überreichen.

2021 wurde der Anerkennungspreis an «Tel 143 – Die Dargebotene Hand» verliehen. Die freiwillig Engagierten vom Sorgentelefon hatten damals im Zusammenhang mit der Coronapandemie mit 7,6 Prozent mehr Menschen Kontakt als im Vorjahr.