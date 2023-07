Premiere Für Gänsehaut sorgten die kleinen Momente: Das ist das Basel Tattoo 2023 Am Freitag feierte die diesjährige Ausgabe des Basel Tattoos Premiere. Trotz pompösem Start waren es die ruhigen Momente, die in Erinnerung bleiben.

Zu Beginn das Ende: Im Finale stellten sich alle Formationen nochmals auf. Roland Schmid / BLZ

Laut, bunt und pompös, pathetisch, prunkvoll und manchmal überraschend still: Am Freitag feierte das diesjährige Basel Tattoo Premiere, und auch in diesem Jahr sparte es nicht mit Acts und Eindrücken, die weit über das Kasernenareal zu sehen und zu hören waren. Wie so häufig beim Tattoo schien die diesjährige Ausgabe jene vom letzten Jahr übertrumpfen zu wollen.

Vom veranstaltungsinternen Wettkampf profitierten die rund 7’500 Zuschauenden – für alle Vorstellungen sind noch Tickets zu haben – , die sich am Freitag im Kasernenareal einfanden. Noch bis am Samstag, 22. Juli wird es Shows geben. Am Samstag 15. Juli findet die traditionelle Tattoo Parade durch Basel statt.

Eröffnung durch Patrouille Suisse

Für die diesjährige Ausgabe sind regionale Acts, nationale Gäste sowie Gäste aus Übersee angereist. Darunter die Lucerne Marching Band, die New Zealand Army Band und die Banda Monumental de México.

Uff die Patrouille Suisse hat keine Teile fallen lassen! pic.twitter.com/c8JL56bj7Q — Dominique Spirgi (@Dospi) July 14, 2023

Eröffnet wurde das Tattoo jedoch nicht in, sondern über der Kaserne: Die Patrouille Suisse überflog das Gelände mit einer Formation aus sechs Fliegern zeitgleich zur Nationalhymne der Schweiz. Das Publikum zeigte sich ein erstes mal beeindruckt. Die Patrouille Suisse war auch weit über das Kasernenareal zu sehen und zu hören. Nur an der Premiere des Tattoos waren die Jets zu sehen.

Nach der Eröffnung folgte auf die klassische Formation der «Massed Pipes and Drums» aus Schottland und Kanada die Lucerne Marching Band, wobei diese für den ersten Lacher im Publikum sorgten. Während die Band den aus dem Disney-Klassiker «König der Löwen» bekannten Song «Circle of Life» spielten, wurde ein Plüschtierlöwe hochgehalten.

Sorgten für einen ersten Lacher: Die Lucerne Marching Band. Roland Schmid / BLZ

Zu den zahlreichen pathetisch wirkenden Stücken Märschen gesellten sich so auch während des Tattoos mehrere Lockerungsmomente.

Kaserne färbt sich gelb und blau

Nach der Lucerne Marching Band wird es ein erstes mal ernst: The Military Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade aus den Ukraine färbt mit ihrer Mischung aus der Titelmelodie des Filmklassikers «Mission Impossible» und dem Song «Stefania» der Ukraine vom Eurovision Song Contest 2022 das Kasernenareal blau und gelb. Tattoo-Speaker René Häfliger betonte das Privileg, in einem friedlichen Land zu leben.

Der Gänsehautmoment hielt allerdings nicht lange an, die ukrainische Formation wurde abgelöst durch die mexikanische Formation, die mit ihren neonbunten Trachten die Fläche mit Freude füllten. Sie sorgten so auch für die zweite Auflockerung, als sie den Song «Tequila» anstimmten.

Nach dem traditionellen Scottish Act, der mit dem «Skye Boat Song» nochmals für eine ruhige und epische Stimmung im Publikum sorgte, folgte die Formation aus dem Oman.

46 Pferde wurden für das Tattoo eingeflogen: The Combined Bands of the Royal Cavalry and the Royal Guard aus dem Oman Georgios Kefalas / KEYSTONE

Im Vorfeld des Tattoos kommunizierte Erik Juillard, Produzent und CEO des Tattoos, besonders stolz auf jene Formation zu sein. Zehn Jahre pflegte er die Beziehungen zur königlichen Kavallerie und Garde des Omans, bevor sie einer Teilnahme in diesem Jahr zusagten. Die Formation umfasst 60 Blasmusikerinnen und Blasmusiker sowie 46 Pferde.

Die omanischen Pferde wurden dafür eigens eingeflogen. Dass das zu Protest bei Tierschützerinnen und Tierschützern führen könnte, schien Juillard bereits länger klar gewesen zu sein. Bereits bei Bekanntgabe des Programms des Basel Tattoo im April betonte er, man werde alles mögliche tun, die Tiere vor Ort artgerecht unterzubringen. Zusätzlich publizierte das Basel Tattoo gemeinsam mit dem Basler Gesundheitsdepartement einige Tage vor der Premiere eine Medienmitteilung, in der sie die Einhaltung der Gesetzgebungen bezüglich des Tierschutzes bestätigen.

Man nehme Verantwortung gegenüber den Pferden wahr

Zwingend sei diese Bestätigung nicht gewesen, wie der Vorsteher des Veterinäramtes Michel Laszlo auf Anfrage der bz sagte. Der Mediensprecher des Basel Tattoos, Andreas Kurz, versicherte dennoch, es sei nicht die Absicht gewesen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, man habe lediglich signalisieren wollen, dass man die Verantwortung gegenüber den Tieren wahrnehme.

Auch an der Parade am Samstag laufen die Tiere mit. Roland Schmid / BLZ

Tatsächlich wirkten die Tiere an der Premiere eher unruhig, blieben kaum ruhig stehen. Die Nervosität der Pferde schien sich auf das Publikum zu übertragen, es war dann auch erstaunlich still in der Kaserne während des omanischen Auftrittes. Die Pferde laufen an der Parade vom Samstag ebenfalls mit.

Die Stille im Publikum wurde aber sogleich vom Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik unterbrochen. Mit ihrer Mischung aus dem Song «Hot Stuff» und dem Lied «Eskimo» von Mani Matter holten sie das Publikum wieder zurück. Ein kleines Intermezzo, das an die Basler Trommelgruppe Top Secret erinnerte, wurde anschliessend abgelöst vom «Balkan Song».

Das kleine, unscheinbare obsiegt

Der Publikumsliebling, wie Sprecher René Häfliger betonte, die New Zealand Army Band, kam auch in diesem Jahr sehr gut bei den Zuschauenden an. Besonders der Haka, ein ritueller Tanz der Maori, sorgte für einen tosenden Zwischenapplaus. Die Gäste aus Neuseeland setzten zudem auf publikumsbekannte Songs wie «We will rock you» oder «Thriller» von Michael Jackson.

Der Publikumsliebling: The New Zealand Army Band während des Haka. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das klassische Grande Finale durfte natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen, deshalb fanden sich gegen Ende der Veranstaltung um 23:30 Uhr alle Formationen nochmals in der Kaserne ein. Für einen letzten Gänsehautmoment sorgte der Lone Piper auf einem Turm der Kaserne. So war es auch zum Abschluss der Veranstaltung ein kleiner, unscheinbarer Act, der jedoch in seiner Wirkung viel grösser zu sein schien als manch anderes, was am Freitagabend in der Kaserne einen Auftritt hatte.