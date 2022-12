Presse «Basler Zeitung» stellt Grossauflage ein 194 Zustellerinnen und Zusteller der Post sind von Arbeitszeitreduktionen betroffen. Ein Konsultationsverfahren ist eingeleitet.

Zeitungsverträger arbeiten häufig in Kleinstpensen. Symbolbild/Stefan Kaiser

Per Ende Jahr stellt die «Basler Zeitung» ihre wöchentliche Grossauflage ein. Es fällt damit weg, dass 75'000 Haushaltungen in der Region jeweils am Donnerstag eine Gratiszeitung in den Briefkasten gesteckt erhalten. Dies kommuniziert die Post. Denn: Knapp 200 ihrer Mitarbeitenden erleiden dadurch einen Arbeitsausfall.

Die Verträgerinnen und Verträger arbeiten mit Kleinstpensen zwischen fünf und zwanzig Prozent. Mit dem Verlust des Grossauftrags entfalle ein Grossteil der Arbeit für die Mitarbeitenden, schreibt die Post. Es werde zu keinen Entlassungen kommen, aber wohl zu Anpassungen der Arbeitsverhältnisse von 194 Mitarbeitenden.

Aufgeschreckt ist auch die Gewerkschaft Syndicon, die eine Weiterbeschäftigung der Angestellten innerhalb des Post-Konzerns fordert. Denn nicht nur in Basel, sondern auch in Genf und in der Waadt wird die Verteilung der Gratiszeitungen «GHI» und «Lausanne Cités» eingeschränkt. In der Romandie sind 52 Personen von der Arbeitszeitreduktion betroffen.