Rückendeckung erhält die Messeleitung von Mathias Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt. «Es ist ein konsequenter Schritt. Das braucht Mut», sagt er.

Gefragt seien nun neue Formate, die nichts mehr mit einer klassischen Messe zu tun haben. Im Fachjargon spricht man dabei von «individualisierten Mehrwegplattformen». Gemeint ist, dass der Produkteverkauf nicht mehr im Vordergrund stehe, sondern das emotionale Erlebnis. Den Besuchern müsse etwas geboten werden, das sie in Internetshops nicht kriegen.

Der Warenverkäufer stirbt aus

«Das klassische Messekonzept ist tot», sagt Böhm. Die Probleme der Messe seien ein Vorgeschmack, was auch auf die Läden in der Basler Innenstadt zukommen wird.

Diese Entwicklung werde man auch in der Stadt in den nächsten Jahren noch deutlich stärker sehen. Die richtigen Lösungsansätze seien allerdings nicht einfach zu finden: «Momentan sind alle ein bisschen am Suchen», gibt Böhm zu. «Man muss wegkommen vom klassischen Bild des Warenverkäufers. Das funktioniert auch in der Stadt nicht mehr», so Böhm.