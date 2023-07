Probenbesuch Das Basel Tattoo bestätigt Überflug durch Patrouille Suisse – und gibt letzte Details vor der Premiere bekannt In drei Tagen startet das Basel Tattoo. Mit dabei sind nebst vier kanadischen Rangern und einer New Zealand Marching Band auch die Patrouille Suisse. Eine Bewilligung braucht es dafür nicht, lediglich ein Einverständnis der Behörden. Dieses liegt vor.

Patrouille Suisse flog bereits 2015 über das Basel Tattoo. Bild: Patrick Straub

Er lebe für Dinge, die es nicht brauche, scherzt Erik Julliard. Der Tattoo-Produzent musste sich in den letzten Wochen mehrmals erklären. Bereits die eingeflogenen Pferde der Gäste aus dem Oman warfen Fragen nach der Verhältnismässigkeit auf. An der Medienorientierung vom Dienstag verrät Julliard ein weiteres brisantes Detail des diesjährigen Programms: «Die Patrouille Suisse wird an der Premiere am Freitag fliegen, ja.»

Nach längeren Gesprächen sei dies seitens der Flugformation erst jetzt bestätigt worden, sagt Julliard. Vorausgesetzt, es regne nicht. Und etwas scherzhaft fügt der Tattoo-Chef an: Oder es gebe nicht in letzter Minute noch eine Einsprache vom Bundesrat. Eine Bewilligung für den Überflug braucht es laut seinen Angaben grundsätzlich keine: Um diesen durchführen zu können, benötigen die Veranstalter lediglich ein Einverständnis der Behörden.