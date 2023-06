Produktionsmeeting Wo sich Neuseeland, Kanada und die Schweiz austauschen: Beim Basel Tattoo beginnt der Feinschliff Das Basel Tattoo nimmt die Besuchenden vom 14. bis 22. zum Juli 2023 mit auf eine Weltreise. Am Dienstag trafen sich die Verantwortlichen erstmals in Basel zur grossen Produktionsbesprechung.

Gleich mehrere exotische Gruppierungen reisen in diesem Juli aus allen Himmelsrichtungen ans Basel Tattoo. Darunter ist auch die Banda Monumental de Mexico, die sich aus insgesamt 130 Tänzern, Azteken und Mariachis zusammensetzt.

Video: Youtube/Basel Tattoo

Eine grosse Attraktion in diesem Jahr sei der Auftritt der Combined Bands of the Royal Cavalry and the Royal Guard aus dem Oman, wie Produzent Erik Julliard bei der Bekanntgabe des Programms Ende April sagte. Die Formation besteht aus 50 Blasmusikern und Dudelsackspielern sowie 46 Pferden. Letztere werden in einem Frachter aus dem Oman eingeflogen und erhalten in den Messehallen speziell für sie eingerichtete Stallungen.

Vom Mittleren Osten geht es beim Basel Tattoo dann auch nach Neuseeland. Die New Zealand Army Band ist besonders bekannt für ihre Maori-Einlagen, und da vor allem der Haka-Tanz, den die Musiker mit weit aufgerissenen Augen und lautem Geschrei zeigen.

Video: Youtube/NZ Defence Force

Nach der grossen Planung ging es am Dienstag nun um die Details. Die Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Formationen trafen sich zum gemeinsamen Produktionsmeeting in Basel. Mit dabei waren unter anderem Vertreter aus Neuseeland, Schottland, Kanada und der Schweiz.

«Wir machen auch mal alberne Sachen»

Einer davon ist Graham Hickman, der Musikdirektor der New Zealand Army Band. 34 Stunden dauerte sein Flug von Neuseeland nach Basel. Via Singapur, Dubai und Zürich ist er extra für das Treffen nach Basel gereist. «Wir kommen immer gerne zurück ans Basel Tattoo, zuletzt sind wir hier vor acht Jahren aufgetreten», sagt Hickman. Er schätze diese Produktionsmeetings, fügt er an. «Die Musiker werden gut umsorgt, und man fühlt sich wirklich als Teil des Ganzen – und nicht nur wie ein Act.»

Graham Hickman, Director of Music of the New Zealand Army Band. Bild: Aimee Baumgartner

Zu viel über den Auftritt seiner Band will Graham Hickman noch nicht verraten. Es werde aber eine Kombination aus der klassischen Militärmusik, gespickt mit neuseeländischen Einschlägen, geben. «Unser Vorteil ist, dass wir keine jahrhundertelange Tradition haben», sagt Hickman. «Neuseeland ist ein junges Land. Es gibt keine Regeln, was Militärmusik tun und nicht tun darf. Deshalb brechen wir viele internationale Normen und machen auch mal alberne Sachen.»

Basel-Tattoo-Produzent Erik Julliard. Bild: Kenneth Nars

Und auch solche Auftritte gehören ans Basel Tattoo, findet Produzent Erik Julliard. «Die Neuseeländer sind etwas vom Besten, was es auf der Welt gibt. Sie transportieren Emotionen, Kultur, Show und Authentizität – und das auf einem wahnsinnig hohen Niveau.»

Aus den persönlichen Gesprächen nehmen Julliard und sein Team nun wichtige Punkte für den Feinschliff mit, sodass das Basel Tattoo vom 17. bis zum 22. Juli in der Kaserne Basel möglichst reibungslos über die Bühne geht. Das nächste Aufeinandertreffen folgt dann in der Probewoche vor der Premiere.