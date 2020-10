Profiboxerin Gabi «Balboa» Timar über einschneidende Momente: «Tiefschläge sollten verboten werden»

Welchen Begriff haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

«Tiefschlag». Zuerst habe ich ans Boxen gedacht, wo es «Tiefschläge» gibt, die nicht erlaubt sind, aber passieren können. Dann habe ich aber auch ans reale Leben gedacht, wo es oft zu Tiefschlägen kommt.

Haben Sie Tiefschläge erlebt, die Sie auf eine Art und Weise weitergebracht haben?

Corona war für mich ein Tiefschlag, einerseits professionell, da ich nicht mehr kämpfen konnte. Trainings, Kämpfe, alles war abgesagt. Das war für mich sehr brutal. Acht Wochen habe ich mich auf einen Kampf im April vorbereitet, der dann im März abgesagt wurde. Die Vorbereitung war schon getan, die Belohnung dafür blieb aber aus. Corona hat mich auch persönlich getroffen. Mein Vater war sehr krank und ist gestorben. Ich konnte nicht zu seiner Beerdigung gehen wegen der Pandemie. Online an seiner Abdankung teilzunehmen, war sehr heftig. Ich spüre dieses Gefühl heute noch jeden Tag und bin sehr emotional dabei. Es ist jetzt vier Monate her, das Gefühl hat sich aber nicht verändert. Das Wort «Tiefschlag» geht mir also sehr nahe. Jeder sollte das Recht haben, sich zu verabschieden.

Das tut mir sehr Leid. Wann ging es wieder aufwärts für Sie?

Ich bin sehr stark, auch emotional. In den letzten 20 Jahren habe ich glaube ich nur einmal geweint, das hat mir mein Vater gelehrt. Er sagte mir immer, man müsse stark sein, niemand sei für einen stark, nur man selbst. Dieses Jahr habe ich aber sehr viel geweint. Jetzt ist es besser, ich habe wieder Hoffnung, auch für das Boxen. Ich bereite mich gerade wieder auf einen Kampf vor, der Ende November oder im Dezember stattfinden soll. Es ist jetzt wieder an der Zeit, etwas zu bewegen.

Haben Sie denn während des Lockdowns weniger trainiert?

Nein, ich musste mich einfach anpassen. Ich habe viel Laufarbeit, Konditionstraining und Schattenboxen gemacht, halt einfach keine Partnerübungen. Es war schwierig, mich zu motivieren, das war klar anders als sonst. Ich hatte kein Ziel, auf welches ich mich fokussieren konnte, das hat mich sehr aus dem Konzept gebracht, das war sehr schwierig. Mein Körper muss aber stets bereit sein, dann kommt auch das Mentale dazu. Zum Glück hatte ich Angelo, meinen Trainer, der mich gepusht hat.

Wann haben Sie mit dem Sport angefangen?

Mit 16, damals habe ich Bodybuilding gemacht. Fünfzehn Jahre lang habe ich mich in der Bodybuilding-Szene bewegt. Mein Vater war auch Bodybuilder. Die Leidenschaft für Sport kam von ihm. Er hat mich und meine Geschwister mehrmals pro Woche trainieren lassen. Zum Boxen gewechselt habe ich vor fünf Jahren.

Wie kam das?

Ich sage immer durch Zufall, aber eigentlich glaube ich nicht an Zufälle. Bodybuilding wurde irgendwann langweilig für mich, weil ich immer überall allein war. Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Eigentlich wollte ich schon vor zehn Jahren anfangen zu boxen, mein damaliger Partner hat mich aber davon abgehalten. Er meinte, Boxen sei nichts für Frauen, ein sehr altmodisches Denken also. Vor fünf Jahren habe ich dann den richtigen Moment verspürt und mich dazu durchgerungen. Boxen war für mich «love at first sight». Das Puzzle wurde durch die Wahl des richtigen Ortes und das Treffen mit dem richtigen Trainer vervollständigt. Der Boxclub Basel verfügt nicht nur über die grösste Plattform für den Frauenboxsport in Europa, sondern auch über eine Umgebung, in der Frauen respektiert und ermutigt werden, in diese «Männerwelt» einzutreten. Mein Trainer Angelo Gallina war der einzige, der an mich geglaubt hat und der im Grunde alles für mich getan hat. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Er ist mein Fels in der Brandung, wenn er sagt: «Ich bin stolz auf dich», dann ist es das alles wert.