Programm Diese Fasnachtsanlässe sollen in Liestal stattfinden – aber mit Zertifikatspflicht Umzug und Chienbäse wurden bereits abgesagt, dennoch stellte Liestal eine Fasnacht in Aussicht. Nun gibt die Stadt bekannt, wie diese aussehen soll.

Wegen Corona wurde die Fasnacht in den vergangenen zwei Jahren – hier im Jahr 2020 – abgesagt. Kenneth Nars

Geimpft, genesen oder getestet: Die 3G-Regel muss einhalten, wer dieses Jahr nach zweijähriger Pause die Liestaler Fasnacht besuchen möchte. So steht es in der aktuellen Ausgabe von «Liestal aktuell».

Dort gibt die Stadt bekannt, welche Anlässe Stand jetzt geplant sind. Es sind die Schulfasnacht inklusive Umzug am 25. Februar, der Fasnachtssonntag am 6. März sowie der Cherus am 12. März. Der Zutritt zum Festgelände – das Stedtli wird für die Anlässe abgesperrt – ist nur mit Covid-Zertifikat möglich. An insgesamt fünf Eingängen werden die Besucherinnen und Besucher kontrolliert und erhalten ein Armband.

Update folgt...