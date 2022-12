Proteste im Iran Schauspielerin wehrt sich mit Mahnwache im Theater Basel gegen festtägliche Amnesie 506 Menschen sind bislang im Zuge der Protestbewegung durch iranische Machthabende zu Tode gekommen. Eine zehntägige Mahnwache in der Alten Billettkasse des Theaters Basel erinnert an die Opfer und klärt über die Hintergründe auf.

Mit ihrer Mahnwache in der Alten Billettkasse des Theaters Basel will Elmira Bahrami der getöteten Demonstrierenden im Iran gedenken. Nicole Nars-Zimmer

«Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten», schreibt das Schauspiel-Ensemble am Theater Basel anlässlich einer zehntägigen Mahnwache, welche die Schauspielerin Elmira Bahrami vom 21. bis zum 30. Dezember in der Alten Billettkasse abhalten wird. «Am 21. Dezember wird in der altpersischen Kultur die Wintersonnenwende, die Yalda-Nacht, gefeiert. Die längste und dunkelste Nacht im Jahr gibt Gewissheit, dass ab jetzt die Tage wieder länger werden.»

Seit Ausbruch der Proteste im Iran Mitte September sind über 500 Demonstrierende zu Tode gekommen, wie internationale Menschenrechtsorganisationen berichten. Elmira Bahrami möchte der Opfer gedenken und die öffentliche Aufmerksamkeit insbesondere auf die jüngst stattfindenden Hinrichtungen verurteilter Demonstrierender lenken.

Eine Ausstellung und Veranstaltungen informieren über die Hintergründe

«Ich war zwei oder drei Jahre alt, als Ende der 80er-Jahre die Massenhinrichtungen begannen. Das ist ein grosses Trauma, das über die Generationen weitergegeben wird», sagt Bahrami, die im deutschen Exil aufwuchs. Gerade jetzt, zur Weihnachtszeit, in der sich die meisten Menschen in den Kreis ihrer Familie zurückziehen und die Schrecken dieser Welt vergessen wollen, möchte die junge Frau das Vergessen verhindern.

Das Interesse in der Zivilbevölkerung sei gross, sagt Bahrami, die auf ihre erste Solidaritätsveranstaltung am Theater Basel Ende Oktober bereits viel Zuspruch erhalten hat. Seitdem ist die deutsche Schauspielerin auch mit Aktivistinnen und Aktivisten in der Schweiz vernetzt, die sich mit den Protestierenden im Iran solidarisieren.

«Die Leute wollen wissen, was im Iran passiert, und die Hintergründe verstehen», sagt Elmira Bahrami. Deshalb wird ihre Mahnwache von einer Ausstellung, Performances und Informationsveranstaltungen begleitet, die das Publikum über den Kontext der Protestbewegung aufklären und politische Handlungsfelder aufzeigen sollen.

Basler Lokal- und Bundespolitikerinnen zeigen Möglichkeiten auf

Auch einige Politikerinnen werden in Panels sprechen: Die Basler Nationalrätinnen Sibel Arslan (Grüne) und Sarah Wyss (SP), die sich in Bundesbern für die Übernahme der EU-Sanktionen gegen den Iran einsetzten, werden ebenso zugegen sein wie SP-Grossrätin Edibe Gölgeli, die durch die kurdische Frauenbewegung mit der Parole «Jin, Jiyan, Azadi» geprägt ist, welche derzeit im Iran erschallt.

Von politischer Seite erhoffen sich die Initiantinnen und Initianten des Mahnwachen-Kollektivs vor allem von Bundesbern mehr: «Die Schweiz ist im Iran sehr angesehen», sagt Bahrami, die nicht nachvollziehen kann, warum nicht alle EU-Sanktionen gegen den Iran übernommen werden. «Ich verstehe nicht, wie Mitglieder der iranischen Regierung hier mit ihren Familien in den Bergen Urlaub machen können und andere erhalten kein Asyl.»