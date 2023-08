Prozess Der Bruno Manser Fonds holt sich Hilfe bei den Penan Am Mittwoch werden vor dem Basler Zivilgericht Vorwürfe gegen den Bruno Manser Fonds verhandelt. Zur Unterstützung der NGO sind Vertreter der indigenen Bevölkerung aus Borneo angereist.

Mehr Regenwald geht in Basel nicht: Medienkonferenz des Bruno Manser Fonds im Botanischen Garten Basel. Bild: bz

Am Mittwoch muss sich der Bruno Manser Fonds (BMF) vor dem Zivilgericht verantworten. Der Vorwurf lautet auf persönlichkeitsverletzende Aussagen in 250 Publikationen und Mitteilungen. Vorgebracht hat die Klage eine kanadische Immobiliengesellschaft, die der Familie eines malaysischen Governors gehört. Der BMF wirft der Firma Geldwäscherei vor, da sich der Governor mit der Abholzung des Regenwalds unzulässig bereichert habe.

Nach Ansicht von BMF-Geschäftsführer Lukas Straumann sei die Beweislast für die Klage «erbärmlich». Zudem handle es sich um eine missbräuchliche sogenannte Slapp-Klage, um die NGO mundtot zu machen. Doch trotz dieser Eigeneinschätzung vertraut der BMF nicht auf einen Freispruch durch das Gericht. Vielmehr sollen eine Reihe von flankierenden Veranstaltungen das eigene Handeln rechtfertigen. Eigens dazu eingeflogen ist eine Delegation von Penan, jenem indigenen Volk von Borneo, das besonders unter der Abholzung zu leiden hat.

Empfang beim Regierungspräsidenten

Gestartet wurde diese «BMF-Festwoche» am Sonntag mit einer Filmmatinée mit einer Manser-Dokumentation. Am Montag folgte eine Medienkonferenz, in der die Vertreter der Penan ihre Unterstützung darlegen konnten. Am Dienstag steht die grosse Inszenierung eines Tribunals auf dem Programm. Nach den Worten des Präsidenten Kaspar Müller kommen beim Schauprozess jene Direktbetroffenen zu Wort, die vor Zivilgericht nicht zu Wort kämen.

Beim Prozess vor Zivilgericht wird es am Mittwoch zum juristischen Schlagabtausch der Anwälte kommen. Am Donnerstag schliesslich empfängt Regierungspräsident Beat Jans schliesslich die Penan-Delegation. Das Urteil wird dann noch nicht bekannt sein, es wird schriftlich und später eröffnet.