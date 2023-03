Prozess Nach Hammer-Attacke auf Top-Banker in Basel: Täter muss in die geschlossene Psychiatrie Ein 40-jähriger Basler hat versucht, mit einem Hammer den Chef der französischen Notenbank zu töten. Aufgrund seiner psychischen Störung ordnete das Gericht eine Massnahme statt einer Gefängnisstrafe an.

Der Centralbahnplatz mit dem BIZ-Hochhaus im Hintergrund. Hier schlug ein 40-jähriger Basler vergangenen Sommer mit einem Hammer auf einen Banker ein. Bild: Roland Schmid

«Das Delikt schuldlos begangen» urteilt das Basler Strafgericht im Fall der Hammer-Attacke auf dem Centralbahnplatz. Der Mann, der vergangenen Sommer den französischen Topbanker François Villeroy de Galhau mit einem Hammer attackiert hat, wird zwar wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt, gleichzeitig stellte das Strafgericht fest, dass er schuldunfähig war. Dies weil der 40-jährige Basler psychisch schwer krank ist.

Ein Gutachter hatte beim Täter eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, möglicherweise mitausgelöst durch einen jahrelangen starken Cannabis-Konsum. Der Mann, der im Alter von drei Jahren mit seiner Mutter aus Kenia zu seinem Vater in die Schweiz gezogen ist, war vor der Tat lange arbeitslos gewesen und hatte von Sozialhilfe gelebt. Die Eigentumswohnung, die er von seinem Vater geerbt hatte, war in einem verwahrlosten Zustand vorgefunden worden.

Das Opfer: Der Chef der französischen Notenbank Francois Villeroy de Galhau. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Statt ins Gefängnis wird der Täter nun in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Damit folgte das Strafgericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine sogenannte Massnahme beantragte.

Abstruse Erklärungsversuche

Die psychische Erkrankung des Mannes zeigte sich auch während des Prozesses deutlich. So beschuldigte er den Psychiater, dass dieser sein Gutachten konstruiert habe. Auch die Tat bestritt er bis zuletzt. Er sei an dem Tag von einem Unbekannten umgestossen worden, bevor dieser den Banker niederschlug. Beim Sturz sei er dabei auf die Tatwaffe gefallen und anschliessend fälschlicherweise für den Täter gehalten worden.

Diverse weitere belastende Indizien versuchte er mit teils abstrusen Erklärungen zu entkräften. Die Beweislage war allerdings erdrückend. So wurde am Hammer lediglich die DNA des Beschuldigten festgestellt. Auch mehrere Zeugen belasteten den Angeklagten, unter anderem ein Mann, der nach dem Angriff eingegriffen und den Täter am Boden festgehalten hatte.

Das Opfer, der Chef der französischen Notenbank, war gerade von einem Kongress in der kaum hundert Meter entfernten Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) auf dem Weg zum ICE nach Paris, als er von hinten angegriffen wurde. Ohne Vorwarnung schlug der Täter mit einem Hammer auf den Hinterkopf. Als das Opfer auf die Tramgleise stürzte, versuchte er mindestens ein weiteres Mal zuzuschlagen, bevor er von einem Begleiter des Täters und Passanten gestoppt wurde.

Viele offenen Fragen

Villeroy de Galhau hatte Glück: Er kam mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon. Rechtlich ist aber klar, dass der Täter mit einer solchen Attacke den Tod seines Opfers zumindest in Kauf genommen hat.

Unklar bleibt, was das Motiv für die Tat war. Die Staatsanwaltschaft vermutete, dass ein grundsätzlicher Groll gegen die Finanzwelt der Anlass gewesen sein könnte. Der Sozialhilfebezüger ist hoch verschuldet. Auffallend: In den Stunden vor der Tat besuchte der Täter mit seinem Handy mehrfach die Homepage der BIZ, auf dem auch das spätere Opfer zu finden ist. Ebenfalls nicht geklärt werden konnte, ob er die Tat bewusst oder im Wahn begangen hatte. Der Gutachter konnte dazu keine Aussage machen.