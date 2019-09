Doch seit dem 8. Januar 2017 ist nichts mehr, wie es war. Am Anfang steht ein Streit mit zwei indischen Hausbewohnern an der Oetlingerstrasse. Hana fühlt sich bedroht durch die beiden Männer. Seit der Vergewaltigung kann sie ihre Gefühle nicht mehr steuern, wenn sie belästigt wird. Hana holt sich ein Taschenmesser, geht auf einen der beiden Männer los, ehe sie vom anderen zurückgehalten wird.

Hana* schlurft an diesem Septembervormittag in den Gerichtssaal. Grosse Schritte sind nicht mehr möglich. Nicht bei der Bürde, die sie mit sich herumträgt. In ihrem Leben reiht sich ein Schicksalsschlag an den anderen. Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie elf Jahre alt ist. Ihre Mutter schlägt sie. Hana wird von zwei Männern vergewaltigt, da ist sie 16 Jahre alt. Bereits in diesem Alter wird sie depressiv, neigt immer wieder zu Gewaltausbrüchen – vor allem gegenüber ihrer alleinerziehenden Mutter. Aber immerhin kann sie bald auf eigenen Beinen stehen. Als junge Erwachsene zieht sie in der Oetlingerstrasse im Kleinbasel in eine eigene Wohnung.

Zwar wird niemand ernsthaft verletzt. Doch tags darauf kommt die Polizei und Hana wird kurze Zeit später der vorsätzlichen versuchten Tötung verurteilt. Was daraufhin folgt, stürzt sie in die tiefste Krise, die sie je erlebt hat. Knapp eineinhalb Jahre verbringt Hana hinter Gittern. Heute ist sie eine gebrochene Frau. «Wie geht es Ihnen?», will die Gerichtspräsidentin Liselotte Henz wissen. Hana ist seit kurzer Zeit in der Universitären Psychiatrischen Klinik (UPK). Sie sagt, es gehe so. Eigentlich geht es gar nicht. Sie leidet an paranoider Schizophrenie, hat keine Freunde mehr und nur noch Kontakt mir ihrem Vater und ihrer Schwester. Nachrichten auf dem Handy zu schreiben, schafft sie nicht. Sie ist so paralysiert, dass ihre Finger das nicht hinbekommen.

In Hanas Leben hat vieles nicht zusammengepasst. Doch dass sie nun ganz unten angekommen ist, hätte nicht sein müssen. Dieser Meinung sind ihr Anwalt und ihr Vater – und dies lassen auch die medizinischen Gutachten zum Fall Hana vermuten, die der bz vorliegen.

Die Folgen der Isolationshaft: Halluzinationen und Tagträume

Ein halbes Jahr befindet sich Hana nach ihrer Inhaftierung in der Haft im Waaghof. Sie ist ohnehin labil, und ihr Zustand verschlechtert sich hier zunehmend, trinkt plötzlich nichts mehr und wird wegen Dehydrierung im Februar ins Unispital eingeliefert. Kurz darauf kommt sie wieder zurück in den Waaghof. Die Gefängnismitarbeiter sind ratlos. Hana isst Toilettenpapier und versucht, sich zu vergiften. Die Konsequenz: Sie muss in die Isolationszelle, «ins 14», wie die Waaghofangestellten die Zelle nennen. «Unzählige Male» habe Hana in der Überwachungsstation untergebracht werden müssen, heisst es im Beschluss des Basler Strafgerichts, bei dem es um die Anordnung stationärer Massnahmen ging. Die Isolation ist die härteste Form der Gefangenschaft. Man hält sich in einer Einzelzelle mit einer Betonpritsche auf. Kaum Bewegung, kein Licht, keine äusseren Reize und permanente Videoüberwachung.