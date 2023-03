Psychische Gesundheit «Ein grosser Schritt für die kleine Sonnenhalde»: Hier sollen Phobien mit Virtual Reality bekämpft werden Am Mittwochnachmittag hat in Basel die Hybrid-Tagesklinik der psychiatrischen Klinik Sonnenhalde geöffnet. Die Einrichtung bietet künftig digitale und virtuelle Behandlung für junge Erwachsene an.

Mit einer Brille Phobien bekämpfen? Das soll in der neuen Hybrid-Tagesklinik möglich sein. Bild: Kenneth Nars

Es sieht aus wie ein gewöhnliches Wohnzimmer – ist es aber nicht. Hinter den Gläsern der Virtual-Reality-Brille läuft eine riesige Spinne neben dem Sofa hin und her. Sie ist mindestens so gross wie eine Faust. Nun ertönt eine Stimme: «Ich zeige Ihnen ein weiteres Programm.» Plötzlich kommen Dutzende Spinnen unter dem Sofa hervor. Für einige eine Horrorvorstellung.

Doch genau mit solchen virtuellen Szenen will die psychiatrische Klinik Sonnenhalde künftig Phobien bekämpfen. Neben Spinnen gibt es auch Simulationen für Menschen mit Höhenangst, Klaustrophobie oder der Angst, vor Leuten zu sprechen. Dieses virtuelle Angebot ist ein Teil der Hybrid-Tagesklinik am Aeschengraben 26.

Versorgungslücke bei jungen Erwachsenen

Die psychiatrische Klinik Sonnenhalde öffnete am Mittwochnachmittag die erste Hybrid-Tagesklinik im Land. In der Schweiz gebe es bei Erwachsenen zwischen 18 und 40 Jahren eine Versorgungslücke, sagt Johannes Beck, Chefarzt der Klinik Sonnenhalde und fügt hinzu: «Wir wollen diese Versorgungslücke schliessen.»

Die Idee von einer hybriden Tagesklinik sei im Jahr 2016 aufgetaucht, sagt Anja Oswald, CEO der Klinik Sonnenhalde. Ein Jahr später hätten sie Kliniken in den Niederlanden besucht und die Idee weiterentwickelt. «Das heute ist ein grosser Schritt für die kleine Sonnenhalde», sagt sie weiter.

Die Hybrid-Tagesklinik ist nicht stationär, sondern ambulant und bietet digitale und virtuelle Angebote an. Das heisst: Patientinnen und Patienten mit allen möglichen Krankheitsbildern sollen dort ein massgeschneidertes Angebot erhalten. Dies können digitale Therapiesitzungen via Zoom sein oder die Bekämpfung von Phobien mit VR-Brillen.

Nur fünf psychiatrische Tageskliniken in der Schweiz

Wie der Chefarzt weiter sagt, könne ein Drittel der psychisch erkrankten Personen auch in einer Tagesklinik behandelt werden. Von diesen Klinken gebe es aktuell aber nur fünf in der ganzen Schweiz. «Unser Ziel ist, das Risiko des Arbeitsplatzverlustes einzudämmen», so Beck. Damit dies gelingt, haben er und sein Team spezifische Wochenprogramme eingeführt.

So soll eine Gruppe etwa während zweier Tage in der Woche betreut werden, die andere Gruppe für drei Tage. An den restlichen Tagen können die Patientinnen und Patienten ihrem gewöhnlichen Alltag nachgehen.

Die Klinikleitung zieht an der Eröffnung bereits ein Fazit. Seit Mitte Februar gebe es bereits zwei solcher Gruppen, wobei das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten 32 Jahre sei, sagt Beck. Für ihn steht fest: «Die Nachfrage ist sehr gross.»