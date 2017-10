«Der Umbau der St. Jakobshalle ist Extremsport. Wir sind zwar nicht am Ende dieses Marathons, aber bei Kilometer 28», sagt Thomas Blanckarts, der Leiter des Hochbauamts Basel-Stadt. Die zweite von drei Umbauphasen ist beendet. Der Nordteil der Halle – in Richtung Tramgleise – ist pünktlich für die Swiss Indoors fertig. Diese starten in genau zwei Wochen. Dann wird die umgebaute Halle zum ersten Mal voller Besucher sein.