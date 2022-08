Quartierkampf Mehr Wasser, weniger Schlacht: Die Wasserschlacht zwischen 4057 und 4056 sorgte für Spass und Abkühlung Der Event auf der Dreirosenbrücke hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher sei die Schlacht zwischen den Quartieren aggressiver und grösser gewesen.

Bei der Wasserschlacht auf der Dreirosenbrücke treten die Quartiere 4056 und 4057 gegeneinander an. Juri Junkov

Samstag 14.00 Uhr. Drückende Hitze auf der Dreirosenbrücke. Die Gummifüllung zwischen Beton und Brückenrand gibt unter den Füssen nach. Der perfekte Tag für eine nasse Abkühlung. Das dachten sich nicht nur die zahlreichen Rheinschwimmer, sondern auch all jene, die an der jährlichen Wasserschlacht zwischen 4056 und 4057 Basel teilgenommen haben.

Auf Kleinbasler Seite der Dreirosenbrücke beim Sameera-Brunnen haben sich bereits die ersten Wasserkrieger eingefunden. «Wir dachten, es fängt um 14.00 Uhr an», erklären Siro, Numa und Yanis. Alle drei sind neun Jahre alt. Sie haben einiges an Geschoss dabei. «400 Wasserballone haben wir gemacht», sagt Siro stolz, «aber ein paar sind aber schon weg», fügt Numa grinsend an.

Veranstalter bleiben anonym

In dem Moment kommen Mael (15) und seine Freunde von der Dreirosenbrücke wieder zum Brunnen zurück. «Noch niemand zu sehen», sagt Mael etwas verwirrt. Infos zum Event findet man nur auf Facebook. Dort steht einmal 14.00 Uhr, ein anderes Mal 15.00 Uhr. Anscheinend hat man sich auf 15.00 Uhr geeinigt, denn um zwanzig nach zwei ist immer noch nichts los.

De Wasserschlacht zwischen den Quartieren 4056 und 4057 findet jedes Jahr an einem Samstag im August statt. Die Organisatoren sind nur auf Facebook zu finden, «4057king» nennen sie sich. Dort bleiben sie anonym und reagieren nicht auf Anfragen seitens der bz. Neben Infos zu den Wasserschlachten sind auch immer wieder Zeitungsartikel zu finden, die die partizipierenden Quartiere betreffen.

Ursprung der Wasserschlacht bleibt unsicher

2017 berichtete «beobachternews», ein Magazin für politische Bewegung im Südwesten, über den Event. Das Magazin erklärt, der Ursprung des Events sei politisch motiviert. 2013 sei er aus einer Bewegung entstanden, die sich gegen Spekulation mit Wohnraum und die kommerzielle Nutzung der Stadträume wehren wollte. Stattdessen wolle die Bewegung mit der Wasserschlacht eine gemeinsame Nutzung und Gestaltung des Stadtraumes fördern, wie das Magazin schreibt. Woher «beobachternews» diese Informationen erhalten hat, ist dem Artikel nicht zu entnehmen. Damit bleibt es ein Geheimnis, ob politische Motivation tatsächlich der Ursprung der Schlacht ist.

Die 4057er brachten sich auf der Brücke in Stellung. Juri Junkov

Die Informationen des Magazins decken sich aber mit den Erzählungen von Mael. Der 15-Jährige ist schon viele Jahre mit von der Partie und konnte so beobachten, wie sich der Event verändert hat. «Früher war es grösser und aggressiver.» Nebst Wasserballonen und Spritzpistolen seien Pyro-Fackeln, Demonstrationsplakate und Banner aufgetaucht. Der 15-Jährige sagt enttäuscht:

«Heute ist es mehr ein Kinderevent. Das sieht man doch schon an der Organisation, fängt es jetzt um zwei oder um drei an?»

Der Wasserschlacht wurde in den letzten Jahren verwässert, findet Mael. «Ich würde mir wünschen, dass es wieder so wird wie früher.» Aggressiver, extremer und mit mehr Menschen, sagt er. «Vielleicht übernehmen wir die Organisation ja?», fragt er halb ernst gemeint in die Runde.

Uuuuuund ... Platsch: Los geht's!

Was Mael erwartet, bestätigt sich auf der anderen Brückenseite: Viele kleine Wasserkriegerinnen und Wasserkrieger bereiten sich auf die Schlacht vor. Eine davon ist Robyn, vier Jahre alt. Sie freut sich auf die Schlacht. «Ich spritze andere Kinder ab», sagt sie und zielt probeweise mit ihrer Wasserpistole schon einmal. Würde der Event sich wieder in eine aktivistische Richtung entwickeln, könnten Kinder wie Robyn wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen.

Lange Zeit, die Eventgeschichte zu analysieren, bleibt den 4057ern und den 4056ern aber nicht mehr. Kurz vor drei, nachdem die Medien sich in Position gebracht haben, ziehen beide Rheinseiten auf die Brücke. Auf Kleinbasler Seite scheinen es deutlich mehr Menschen zu sein. Etwa 40 Personen ziehen Richtung Brückenmitte. Dort treffen sie auf eine deutlich kleinere Gruppe Grossbasler. Ein erster Wasserballon fliegt und dann geht alles ganz schnell. Wasserballone werden geschleudert, gezielt wird mit Wasserpistolen gespritzt und volle Wasserkessel werden ausgeschüttet. Aus zwei Gruppen wird ein Getümmel aus Badehosen, Gekreische und viel kühlem Nass.

Bei der Schlacht kamen viele Wasserpistolen zum Einsatz. Juri Junkov

4057 macht kurzen Prozess

Nach zehn Minuten ein erster Siegesruf seitens Kleinbasel: «Grossbasel hat verloren!» Und tatsächlich: 4056 zieht sich zurück. Das ging aber schnell, scheinen beide Seiten zu denken. Etwas verwirrt werden letzte Ballone geschmissen und Wasserreste fliegen durch die Luft. Nach einer kurzen Verschnaufpause finden sich alle lachend wieder ein, um gemeinsam die Spuren der Schlacht zu beseitigen.

Mael und seine Freundinnen und Freunde haben eine Fötzelaktion organisiert. Bereits vor drei Jahren berichtete diese Zeitung über Beschwerden von Anwohnern, dass nach der Wasserschlacht viel Abfall liegen blieb. Entgegen dieser Erfahrung war dieses Jahr bereits am Sonntagmorgen von der Wasserschlacht nichts mehr zu sehen.

Nach der Schlacht ist Zeit für ein kurzes Fazit: Wer hat denn gewonnen? «4057, ein ganz klarer Sieg», sagt Mael fröhlich. Aber begeistert von der diesjährigen Ausgabe war er trotzdem nicht. Übereinstimmend mit seinen Freundinnen und Freunden sagt er:

«Es war schon lustig, aber irgendwie mega kurz. Und es waren wenig Leute. Kein Vergleich zu früher.»

Das scheint ihn aber umso mehr motiviert zu haben, die nächste Ausgabe der Wasserschlacht mitzugestalten. Ob Robyn dann auch wieder dabei sein wird, ist fraglich, hat sie doch bereits diese Ausgabe lieber mit etwas Abstand hinter der Frontlinie grinsend beobachtet.