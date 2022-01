Queen-Musical in Basel Gitarristin Frankie South: «Brian May hat mir die Furcht vor Patzern genommen» Die 23-jährige Britin Frankie South tritt für «We Will Rock You» in die Fussstapfen des prägenden Queen-Gitarristen. An sechs Daten ist die erfolgreiche Show auch in Basel zu sehen.

Für eien Woche auch in Basel: «We will Rock You». Sven Darmer

Das Glück ist mit den Mutigen: Kaum hatte Frankie South den Abschluss ihres Gitarrenstudiums in der Tasche, kam die Anfrage für einen bezahlten Job als Tourmusikerin. Da wusste die in Brighton geborene Wahl-Londonerin noch nicht, dass sie ihren Lebensunterhalt fortan als Profimusikerin bestreiten würde. Aktuell reist die 23-Jährige mit «We Will Rock You» für knapp 200 Konzerte durch Europa. Ende Januar gastiert das erfolgreiche Queen-Musical für sechs Daten in Basel.

Sie spielen allabendlich die markanten Gitarrenparts von Brian May. Gibt es Stellen, vor denen Sie Bammel haben?

Frankie South (23). zvg

Frankie South: Ja, beim Solo in «Bohemian Rhapsody». Hier macht einem das Original mit seiner eigenwilligen Phrasierung das Leben schwer. Kommt dazu, dass alle diese Stelle mitsingen können. Wirklich stressig ist für mich und den zweiten Gitarristen der Show jedoch dieser schnelle Frage/Antwort-Part in «Seven Seas of Rhy».

Aber nicht jede Stelle des Queen-Repertoires ist gleichermassen herausfordernd, oder? Schleicht sich bei Ihnen auch schon mal ein Spürchen Langeweile ein?

Dazu ist es noch deutlich zu früh, ich habe ja erst ein paar Dutzend Gigs absolviert. Aber es würde mich wundern, wenn ich gegen Ende der 200 Konzerte Langeweile spürte, Routine vielleicht. Aber vor allem: Spass!

«We Will Rock You» dürfte insbesondere für Gitarristen eines der unterhaltsamsten Musicals sein. Wie haben Sie den Job bekommen?

Stuart Morley, der musikalische Leiter der Show, hat die Stelle via Tweet ausgeschrieben. Weil ich zu dem Zeitpunkt gerade auf Tour war mit dem Musical «Six», das die Leben der sechs Frauen von Henry VIII als Popkonzert darstellt, konnte ich nicht an die Auditions. Also sandte ich ein Video ein, in dem ich das oben genannte Solo spielte. Das war offenbar die richtige Wahl, denn damit landete ich den Job.

Danach ging das grosse Üben los?

Ich bin jahrelanger Queen-Fan. Ich besitze vielleicht nicht alle Alben, aber die Songs, die in der Show vorkommen, kannte ich alle. Aber ja, dann war noch viel Feinarbeit nötig. Auch mit der ganzen Band. Wir starteten Mitte November mit den Proben. Einen Monat später hatten wir unsere Premiere in Berlin.

Als Musikerin sitzen Sie nun unsichtbar im Hintergrund.

Ja, lustigerweise finde ich das recht angenehm, obwohl ich es mir gewohnt bin, dass man mir beim Spielen zuschaut. Es ist irgendwie relaxter so.

Quasi eine Art Büro-Job?

(lacht) Wenn Sie so wollen! Wir kommen kurz vor der Show, checken unser Material und liefern dann den bestmöglichen Job ab. Aber ich denke, das gleiche gilt für die Jungs und Mädels auf der Bühne. Und ich habe ja auch einen Spot, wo ich auf die Bühne darf für ein Solo.

Eine Szene, in der Sie regelrecht als Gitarrengöttin verehrt werden.

Ja, ich liebe diesen bombastischen Moment. So wunderbar aufgeblasen! Wobei ich zugeben muss, dass in dem Moment mein Adrenalinspiegel etwas steigt, weil ich ja nicht Theater-erprobt bin.

Wie strikt sind eigentlich die musikalischen Vorgaben?

Ich habe mehr Freiheiten, als ich erwartet hatte. Es sind ja dermassen ikonische Gitarrenparts. Aber es gibt auch von Queen verschiedene Versionen der Songs, etwa auf den Live-Alben. Da kann ich mir schon auch leichte Variationen erlauben – Hauptsache der Stil stimmt.

Und wie schaut es mit Fehlern aus?

Kurz vor der Premiere sandte uns Brian May eine Sprachnachricht, in der er uns Glück wünschte. Er betonte aber auch, dass es sich hier um Rock handle. Stimmung und eine gute Zeit seien da wichtiger als Detailversessenheit. Das nahm mir die Angst vor Patzern.

Mindestens so unverkennbar wie Mays Spielweise ist sein Gitarrenton. Mussten Sie sich da auch einarbeiten?

Zum Glück nein, ich konnte mich diesbezüglich in ein gemachtes Nest setzen. Die Musical-Company besitzt das nötige Equipment in mehrfacher Ausführung. Wir spielen die Red-Special-Gitarren, also Nachbauten jener Gitarre, die Brian May seinerzeit mit seinem Vater gebaut hatte. Und für die Effekte und Verstärker kommen bei uns digitale Simulationen zum Einsatz. Das ist eine spannende Technik, bei der bestehendes Equipment digital nachmodelliert wird. Unser Sound Designer war dazu extra bei Brian May zu Hause, um die originalen Verstärker klanglich zu vermessen. Ich muss also gar nichts mehr machen.

Nun stellen Sie Ihr Licht unter den Scheffel...

Ja, ok. Es ist natürlich schon entscheidend, wie man spielt. Und ich habe bei meiner Arbeit mit «We Will Rock You» auch erst richtig verstanden, wie stark Brian May seinen Sound über den Volumenregler der Gitarre variiert. Er ist da so etwas wie ein Klangzauberer.

Wissen Sie schon, was Sie nach diesen knapp 200 Shows tun werden?

Als erstes bekomme ich den Tour-End-Blues. Aber weiter habe ich noch nicht geplant. Natürlich hoffe ich, dass das nächste Engagement bald kommt. Aber ich habe auch einen Plan B: Schon während meines Studiums habe ich Gitarrenstunden gegeben und dies in den letzten Jahren ausgebaut. Das kann ich immer wieder tun, während der Pandemie auch online.

Ein mutiger Schritt, zumal die elektrische Gitarre längst nicht mehr so präsent ist wie noch vor 20 Jahren.

Das stimmt. Zumindest für den Rock. Die E-Gitarre wird nun vermehrt in anderen Stilrichtungen eingesetzt, etwa im Neosoul. Dort jedoch viel weniger zentral und auffällig.

Und ohne die machoide Aura des Gitarrenhelden.

Oh ja. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich mich als Rockgitarristin in einer Männerdomäne befinde. Das merke ich immer wieder: Ich werde oft nicht als Gitarristin wahrgenommen, sondern als Frau mit Gitarre. Mein Geschlecht scheint wichtiger als mein Instrument.

Wie gehen Sie damit um?

Ich habe für mich einen einfachen Weg gefunden: Ich bin einfach sehr gut in dem, was ich mache.