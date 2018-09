Für Autofahrer, die es gerne zügig mögen, ist ein Radarwarngerät eine lohnenswerte Anschaffung. Doch so nützlich die Geräte, die im Netz ab 200 Franken aufwärts zu finden sind, für Raser sind: Sie sind verboten. In der aktuellen Ausgabe des Personalmagazins beschreibt die Basler Polizei den jüngsten Trend.

Es sei erstaunlich, wie viele inländische und ausländische Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker von der Polizei oder durch das Grenzwachtkorps kontrolliert würden, die ein verbotenes Radarwarngerät mitführten. Im vergangenen Jahr kam es alleine in Basel-Stadt zu 63 Anzeigen. Ein Teil der Sünder fliegt bereits bei der Bestellung im Ausland auf. Der Staatsanwaltschaft werden regelmässig Pakete mit Radarwarngeräten zugestellt. Die Sünder werden gebüsst, die Geräte eingezogen und vernichtet. In Baselland kostet der Besitz eines Radarwarngeräts 200, in Basel-Stadt 300 Franken. Heftiger trifft es jene, die die illegalen Systeme an den Mann bringen. 2015 verurteilte ein Aargauer Obergericht einen Mann zu 3000 Franken Busse, der über ein Jahr Radarwarngeräte verkauft hatte.