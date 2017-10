Ralph Lewin (64) war von 1997 bis 2008 Regierungsrat und Vorsteher des Wirtschafts- und Sozi-aldepartements des Kantons Basel-Stadt. Als ehemaliger Präsident und späteres VR-Mitglied der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ist er ein profunder Kenner des öffentlichen Verkehrs und der Re-gion. Derzeit ist er Verwaltungsrat der Bank CLER, Mitglied des Bankrats der Basler Kantonal-bank BKB und Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft. «Ich freue mich auf die spannende Herausforderung, den TNW Tarifverbund Nordwestschweiz in der sich stark wandelnden Welt des öffentlichen Verkehrs einen Schritt weiter zu bringen», so Ralph Lewin.

Andreas Flury hat seit anfangs 2014 die Organisationsentwicklung des TNW vorangetrieben. Er hat die Gründung des TNW’s in der neuen Rechtsform als Verein anfangs Dezember 2014 in sei-ner Funktion als Präsident federführend begleitet. In dieser Überführung in den TNW 2.0 wurden die TNW Verbund- wie auch die Marketingstrategien entwickelt und ausformuliert sowie die Ma-nagement-, Kern- und Supportprozesse definiert. Der TNW als Verein ist heute mit einer zeitge-mässen Governance aufgestellt und einer eigenen Geschäftsstelle ausgestattet. Während seiner Amtszeit wurden im TNW zahlreiche Projekte aufgegleist, so zum Beispiel die Ausarbeitung einer neuen, zeitgemässen Einnahmenverteilung oder Verbesserungen im grenzüberschreitenden Ver-kehr mit Deutschland und Frankreich.