Rappaz-Museum Klangbilder begleiten das Jazzfestival Basel Die Ausstellung «BildHörtMusik» im Rappaz Museum versteht sich als Ergänzung zum kommenden Jazzfestival Basel. Gezeigt werden Exponate, welche die Fantasie anregen sollen.

Niklaus Troxler beim Kreieren seines «Tape Art»-Werkes. zvg / Michael Herden

«Das Rappaz Museum bietet eine Plattform für merkwürdige Leute», stellt Armin Vogt fest. Seit er 2016 zum Kurator des Hauses ernannt wurde, widmet sich dieses nicht mehr nur dem Wirken des Schweizer Grafikers Rolf Rappaz (1914–1996), sondern präsentiert pro Jahr auch mehrere Wechselausstellungen. Aktuell zeigt das Rappaz Museum «BildHörtMusik» – als Begleitausstellung zum Jazzfestival Basel.

Vogt, der sich selbst als jazzaffin bezeichnet, kennt den Macher des Musikevents, Urs Blindenbacher, bestens – sechs Jahre hat er für dessen Konzertreihe die Plakate gestaltet und Werbung kreiert. Was Vogt auch dazu animiert hat, jeweils anlässlich des Jazzfestivals eine Ausstellung zu kuratieren. «In diesem Jahr fokussieren wir auf Bilder, die im Stande sind, die Fantasie von Künstlerinnen und Künstlern anzuregen», erklärt Vogt.

Zu diesem Zweck hat er insgesamt 56 Werke zusammengetragen. Und zwar solche, die mit vielfältigen Strukturen, Progressionen, Variationen oder auch Perspektiven arbeiten. Systeme also, die an die Abfolge von Klangzeichen oder das Gerüst der Tonleitern erinnern. «Die Musik, insbesondere den Jazz, verstehe ich in vielen Teilen als Parallele zu meinem bildnerischen Werk. Form, Rhythmus und Klang als Elemente der Komposition und Improvisation sind miteinander vergleichbar – in der Musik als akustischer, im Bild als visueller Ausdruck», hält der Grafiker Christian Mengelt fest, dessen Ausstellungsbilder an einen kühnen und vor allem wilden Tanz von Bergspitzen erinnern.

Freigeistige Fieberkurven

Dass es die Exponate verstehen, mit Musik zu interagieren, verdeutlichen nicht zuletzt jene von Niklaus Troxler. Der Grafiker und Gründer des Jazzfestivals Willisau hat es sich nicht nehmen lassen, nebst zwei Tuschbildern mit darin versteckten Instrumenten auch ein «Tape Art»-Werk beizusteuern, welches live im Rahmen der Ausstellungseröffnung entstanden ist. Zu den Vocals von Song Yi Jeon hat Troxler ein Werkstück aus farbigen Klebebändern angefertigt, das wie eine freigeistige Fieberkurve mit unzähligen Ausschlägen wirkt.

«Kugelbild» von Paul Talman (1932–1987). zvg

Derweil nimmt sich «Permutation» von Hans Jörg Glattfelder mit seinen fünfzig Quadraten – welche zu schweben scheinen – wie ein streng geordneter Ruhepol aus. Deutlich verspielter dagegen gibt sich Paul Talmans dreidimensionales «Kugelbild», das zwischen Grün und Orange oszilliert. Aufzufallen verstehen auch die vier gestickten Werke aus der Hand von Gret Mengelt; sie verknüpfen Exotik mit Verschlungenem.

Kurator Armin Vogt betont, es sei ihm ein Anliegen gewesen, die Exponate nicht nur zufällig auf die verschiedenen Räume zu verteilen: «Mit war es wichtig, die Bilder in ihrer Umgebung einzukomponieren, damit die einzelnen Räume eine in sich geschlossene Einheit bilden.» Dieses Vorhaben scheint geglückt. Kommt hinzu, dass «BildHörtMusik» die Werke der insgesamt 17 Künstlerinnen und Künstler mit einem roten Faden verbindet – dem Wechselspiel zwischen Klang und bildnerischem Ausdruck.