Es sollte ein Kampf werden, bei dem es um Leben und Tod geht: Ende November möchten zwei französische Rapper ihre Fehde nach Basel verlegen und sich hier ganz offiziell vor Publikum verprügeln. Mixed-Martial-Arts (MMA) heisst der Kampfsport, der in Frankreich seit 2017 verboten ist und deshalb ennet der Grenze wieder aufblüht. Zwei Athleten bekämpfen sich dabei in einem Käfig. Häufig enden die Kämpfe blutig, auch wenn die Sportart einige Regeln kennt: keine Angriffe auf Augen oder Genitalien, nicht an Nase oder Ohren reissen und kein Beissen und Töten beispielsweise.

Nun zieht das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt die Bewilligung zurück. Dieser Entscheid kam nach Gesprächen mit der Polizei Basel-Landschaft und der Kantonspolizei Basel-Stadt zustande. Der Veranstalter wurde heute Nachmittag persönlich informiert.

Grund für den Rücktritt sei eine «Irreführung beziehungsweise Täuschung», wie das Erziehungsdepartement in einer Medienmitteilung schreibt. (bz)