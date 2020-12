Rassers unterm Tannenbaum: SRF zeigt Weihnachtsspecial zur Basler Theater-Dynastie

Die Weihnachtsspecials des SRF haben Tradition. Bereits in den Jahren zuvor widmete SRF verstorbenen Schweizer Volksschauspielern wie Ruedi Walter oder Jörg Schneider einen Abend, zeigte sie noch einmal in ihren schönsten Rollen. Nun haben sich die Programmmacher entschieden, das Konzept leicht anzupassen – und auch in die Gegenwart zu blicken.

Das Special beginnt am Sonntagmittag mit ihrem Grossvater Alfred und seinem unvergessenen Spielfilm «HD-Soldat Läppli» von 1959. Im Anschluss folgt die Dokumentation «Ich ha my Lääbe lang nie gfolget», die nach Rassers Tod 1977 erschien. «Wir konnten den Film restaurieren und zeigen ihn an Weihnachten in bester Qualität», sagt Lüthi.

Danach folgt mit der Boulevardkomödie «Zimmer 12A» ein Sprung in die Nullerjahre und auf die Bühne des Fauteuil- Theaters. Den Einstieg in den Weihnachtsabend markiert der Telebasel-Dokfilm «HD Läppli ist wieder da» zur Neuinszenierung im Fauteuil. Den Abschluss machen ein neuer Dokumentarfilm über die Familie sowie ein Zusammenschnitt der «Basler Revue» von 1975.

Über dem Special schwebt natürlich das Coronathema

«Es werden viele Leute alleine feiern müssen. Mit einem Programm voller Nostalgie wollen wir einen Mutmacher beisteuern», sagt Lüthi. «Am schönsten wäre es, wenn die Leute für ein paar Stunden abschalten und mal wieder herzhaft lachen können», pflichtet Caroline Rasser bei.

Auch Familie Rasser wird die Weihnachtstage anders verbringen als gewohnt. Trotzdem laufen die Vorbereitungen fürs «Pfyfferli» auf Hochtouren. Der Vorfasnachtsanlass soll stattfinden – zumindest die ersten Vorstellungen davon als Stream. Einen Ausschnitt davon wird im Dokumentarfilm «Ein Leben für das Theater» zu sehen sein.