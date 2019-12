Rassismus-Strafnorm für Schwule und Lesben? Dieser Aescher Pfarrer befürchtet Bibel-Zensur

Reinhard Möller ist keiner, der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Der Pfarrer einer Aescher Freikirche predigt nicht nur, er hält auch Vorträge, verfasst Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften und schreibt regelmässig Leserbriefe, so auch in dieser Zeitung. In seinen jüngsten Publikationen warnt der Theologe vor der Ausweitung der Rassismus-Strafnorm auf Schwule, Lesben und Bisexuelle. Er befürchtet Bibel-Zensur. Wird die Gesetzesänderung angenommen, ist Möller überzeugt, werde man konservativen Christen den Mund verbieten. Sie könnten dann etwa dafür bestraft werden, wenn sie Bibelstellen zitieren, die der LGBT-Bewegung nicht genehm sind, also der Lobby der Schwulen, Lesben, Transgendermenschen sowie der Bi- und Asexuellen. Zu Homosexualität haben Bibeltreue wie Möller eine klare Haltung: Sie ist Gott ein Gräuel. Denn so steht es in der Bibel. Und weil die Bibel Gottes Wort ist, hat Möller sich an sie zu halten, mit allen Konsequenzen. «Für mich als Theologe und Pfarrer», sagt er zur «Schweiz am Wochenende», «ist es undenkbar, eine Ehe zu trauen, bei der die Partner nicht Mann und Frau sind.»

Darüber stimmen wir ab am 9. Februar Das Schweizer Stimmvolk nahm die Rassismus-Strafnorm, umgangssprachlich auch Anti-Rassismus-Gesetz genannt, 1994 an. Es stellt Rassendiskriminierung und Volksverhetzung unter Strafe. Wer dagegen verstösst, riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Nun würde der Schutz ausgeweitet auf die «sexuelle Orientierung». Entscheidend ist, ob der Aufruf zu Hass oder Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Bi- oder Asexuellen oder eine entsprechende Handlung öffentlich geschieht. Witze und Stammtischgespräche erfüllen das Kriterium nicht. Ob jedoch einschlägige Bibelstellen weiterhin unkommentiert öffentlich zitiert werden dürften, da gehen die Meinungen auseinander. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagte, die Menschenwürde müsse «krass» verletzt werden. Die Gerichte würden die Meinungsäusserungsfreiheit hoch halten. Das zeige die tiefe Zahl an Verurteilungen. Spitzenjahr war 2015 mit landesweit 51 Verurteilungen.

In der Schweiz ist es untersagt, jemanden wegen seiner Rasse, Ethnie oder Religion zu diskriminieren oder zu Hass gegen diese Gruppen aufzurufen. Der Schutz soll künftig auch die sexuelle Orientierung umfassen. Das beschlossen der National- und der Ständerat im November 2018 (siehe Kasten). Gegen die Gesetzesänderung ergriffen evangelikale Kreise, die EDU und die SVP erfolgreich das Referendum. Über die Vorlage wird am 9. Februar 2020 abgestimmt. Die Gegner der Erweiterung des Anti-Rassismus-Gesetzes fürchten einen Eingriff in die Meinungsäusserungs-, Lehr-, Publikations- und Religionsfreiheit. Es handle sich um ein «Misstrauensvotum gegenüber dem Volk», schrieb das Komitee «Nein zu diesem Zensurgesetz». Es müsse legitim bleiben, sich kritisch mit Homo- und Bisexualität auseinanderzusetzen. Diese Freiheit möchte sich auch Reinhard Möller erhalten. Konservative Christen fürchten Maulkorb Er hat sich sofort dazu bereit erklärt, dieser Zeitung Red und Antwort zu stehen, lud in sein Wohnhaus in Aesch. In der Stube, die vom Büchergestellt dominiert wird, steht kein Weihnachtsbaum, dafür hängt an der Wand eine Decke mit aufgedruckter Weihnachtstanne. Möller ist in seiner Haltung glasklar und drückt sich auch so aus. Die Sätze des 69-Jährigen sind druckreif. Man merkt sofort: Der gebürtige Hamburger ist jemand, der es gewohnt ist, zu Leuten zu sprechen. Es sei auch weiterhin möglich, sich kritisch zu den vom Gesetzesentwurf geschützten Gruppen zu äussern, sagte der Präsident der ständerätlichen Rechtskommission, der Walliser CVP-Vertreter Beat Rieder. Das war am vergangenen Dienstag bei einer Medienkonferenz des Bundesrats, der, wie das Parlament, die Vorlage befürwortet. Auch das Zitieren aus der Bibel bleibt laut Rieder zulässig, wenn damit nicht zu Hass und Diskriminierung aufgerufen würde. Bei einer Ratsdebatte Ende 2018 sagte Claude Janiak, damals Baselbieter Ständerat, es bleibe auch erlaubt, «Witze über Schwule zu machen.» Janiak war der erste Nationalratspräsident, der offen zu seiner Homosexualität stand. Möller will den Beteuerungen, es drohe kein Maulkorb, keinen Glauben schenken. Der springende Punkt liege in der Formulierung «sexuelle Orientierung». «Das ist eine unklare Definition», sagt Möller. Er fürchtet, dass Gerichte die Präzisierungsarbeit erledigen – aber nicht in seinem Sinn. In einem Eintrag auf seinem Blog zitiert Möller das Referendumskomitee, dem er nicht angehört: «Die Erfahrung in vielen anderen Ländern zeigt: Auch die Schweiz muss mit absurden Klagewellen gegen Menschen rechnen, die aus wissenschaftlicher Erkenntnis oder aus religiöser Überzeugung eine kritische Haltung gegenüber der Homosexualität einnehmen.» Aufgewachsen im Nachkriegs-Deutschland Exponenten zu finden, die sich öffentlich für das Referendum aussprechen, ist schwierig. Zu gross ist offenbar die Angst, als Schwulenhasser abgestempelt zu werden. Die religiösen Gemeinschaften präsentieren sich gespalten. Das hat mit den unterschiedlichen Lesarten der Bibel zu tun. Es gibt die liberalen Kreise, welche die Bibel als Buch verstehen, das von Menschen verfasst worden ist, die auf diese Weise ihre Beziehung zu Gott beschreiben. Dann gibt es Konservativ-Evangelikale, die keine Auslegung der Heiligen Schrift zulassen wollen. Für sie gilt, was in der Bibel steht, wörtlich. Diese Teilung zeigt sich auch bei christlichen Parteien und den Landeskirchen. Die Evangelische Volkspartei (EVP) beschloss Stimmfreigabe, ebenso die Schweizer Bischofskonferenz. Die reformierte Landeskirche und die CVP Schweiz hingegen setzen sich für den Ausbau des Schutzes ein, empfehlen also ein Ja.

Selbst da, wo wir die Bibel nicht verstehen, halten wir an deren Aussagen fest. Reinhard Möller, pensionierter Pfarrer