Die Rassismus-Debatte rund um die Basler Fasnacht flacht nicht ab. Nachdem das Logo und Name der Basler Gugge Negro-Rhygass in den vergangenen Monaten für heftige Diskussionen sorgte, ist jetzt ein rassistischer Zeedel in Umlauf gebracht worden, der auf diese Debatte reagiert. Dies schreibt «20 Minuten» am Dienstag auf ihrer Webseite.

Mit dem Slogan «Mir mache doch nid dr Näger» wird auf dem Zettel jener Student angegriffen, der im vergangenen Sommer Kritik am Logo der Negro Rhygass äusserte. «S Gäld vo uns Basler het dä Ussländer gärn grafft, worum isch dä Typ noni usegschafft», ist nur eine der rassistischen Äusserungen, die auf dem umstrittenen Zeedel geschrieben stehen.