Rauchverbot Sollen Spielplätze rauchfrei werden? Der Kanton Basel-Stadt startet eine Umfrage Ist es eine staatliche Bevormundung, das Rauchen auf Spielplätzen zu verbieten oder eine notwendige Massnahme zum Schutz der Kinder? Das will eine kantonale Arbeitsgruppe für Basel herausfinden.

Soll sie möglich bleiben? Die Kippe auf dem Spielplatz. Kenneth Nars

Eine Zigi rauchen, während sich der Nachwuchs auf dem Spielplatz vergnügt – für die einen eine Freiheit, die sie sich nicht nehmen lassen wollen, für die anderen ein unverantwortliches Verhalten. Wie die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer von Spielplätzen in Basel zum Rauchen auf jenen stehen, das möchte nun eine interdepartementale Arbeitsgruppe unter der Leitung der Basler Stadtgärtnerei herausfinden. Die Umfrage ist bis Ende Juni aufgeschaltet.

Die Meinungsumfrage geht auf eine Motion aus dem Jahr 2020 zurück, in der Mitte-Grossrat Christian Griss ein Rauchverbot auf Basler Spielplätzen forderte. Der Regierungsrat ist grundsätzlich der Meinung, dass zur Reduktion des Rauchens Eigenverantwortung und Selbstregulierung im Zentrum stehen sollten. Das schreibt er in seiner Antwort auf die Motion. Auch Beobachtungen der Fachstellen würden keinen Handlungsbedarf für ein Rauchverbot zeigen, so die Regierung weiter. Dennoch zeigte sie sich bereit, das Anliegen zu prüfen. Bis zum 17. März 2023 muss die Verwaltung darüber berichten.

In einzelnen Baselbieter Gemeinden gilt schon ein Rauchverbot

Ein Rauchverbot auf Spielplätzen wäre kein Novum. In verschiedenen Schweizer Städten ist das bereits Realität, etwa in Dietikon im Kanton Zürich oder in Chur. Auch einzelne Gemeinden in Baselland, so etwa Liestal, Pratteln und Münchenstein, verbieten das Paffen neben dem Klettergerüst. Im Dezember 2019 überwies der Landrat des Kantons Basel-Landschaft zudem eine Motion von Miriam Locher (SP) für rauchfreie Spielplätze und Schulareale.

Die Arbeitsgruppe der Stadtgärtnerei will mit der digitalen Umfrage zuerst einmal herausfinden, wie die Betroffenen die Problematik von Zigaretten auf Spielplätzen beurteilen. Die Grossrätinnen und Grossräte, die eine rauchfreie Zone gefordert hatten, argumentieren etwa mit der schlechten Vorbildfunktion von rauchenden Erwachsenen und der Gefahr von herumliegenden Zigarettenstummeln für Kinder.