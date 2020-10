Raus aus den Zwängen: Die Filme des Luststreifen-Festivals sprechen alle an

Die 13. Ausgabe des Basler Filmfestivals Luststreifen findet coronabedingt als Quickie statt. Zwei Tage lang dauert das Event für selbstbestimmte Lebensentwürfe und die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen. Die bz hat mit der Co-Leiterin Tara Toffol und dem Co-Programmverantwortlichen Timo Posselt darüber gesprochen, weshalb die Thematiken der Festivalfilme alle Menschen betreffen.

Im medialen Diskurs wird die Freizügigkeit in den Vordergrund gestellt, wenn das Festival thematisiert wird. Wie gehen Sie damit um?

Tara Toffol: Oft liegt der Fokus leider auf Effekten statt Inhalten. Dabei gehören Freizügigkeit und Sexualität zu unserem Alltag: Werbungen werden immer sexualisierter, nackte Haut ist überall zu sehen. Uns geht es darum, einen gesunden, selbstbestimmten und einvernehmlichen Gegenentwurf zu heutigen Körperidealen und Sexualitätsverständnissen zu zeigen, die immer noch stark von starren Normen und repressiven Bildern geprägt sind.

Welche Rolle spielt denn die Lust, die auch Teil Ihres Festivalnamens ist?

Timo Posselt: Die am Festival gezeigten Filme sollen Lust aufs Leben, Lust auf Kritik erregen. Die Lust ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Kinos; wir wollen Zugänge zu Lust jenseits des Mainstreamkinos und der heterosexuellen Norm zeigen. Schliesslich gibt es noch so viel mehr.

Die Veranstaltung hat sich vom queercommunityinternen Event zum Festival für alle entwickelt.

Wie schaffen Sie es, beide Gruppen zusammenzubringen?

Toffol: Cis-Hetero-Menschen, also heterosexuelle Personen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren, finden sich im Alltag dauernd in ihrer Sexualität bestätigt. Im Gegensatz zu Queers, deren Alltag andere Liebes- und Lebensrealitäten bestimmen. In erster Linie wollen wir deshalb einen Raum schaffen, in dem sich Queers mithilfe filmischer Medien repräsentiert fühlen. Aber auch Menschen ausserhalb der Community sollen kritisch und mutig den Blick erweitern für andere Lebensentwürfe.

Es sollten sich also eigentlich alle von den Thematiken angesprochen fühlen?

Toffol: Auf jeden Fall. Auch Cis-Hetero-Menschen können sich von den herrschenden Normen eingeengt fühlen. Deshalb kann es sehr befreiend sein, andere Lebenswege zu entdecken und zu erkennen: Ich kann selber entscheiden, wie und was ich begehre.

Was für Filme erwarten das Publikum des diesjährigen Festivals?

Posselt: Wir legen jeweils keinen thematischen Schwerpunkt fest, im Nachhinein kristallisiert sich aber meist einer heraus. Dieses Jahr ist es das Erwachsen- und Älterwerden. In «Futur Drei» hadert zum Beispiel ein junger Deutscher aus der iranischen Community mit dem Heranwachsen in der Kleinstadt und den sexuellen Normen. Der Film «Deux» hingegen zeigt ein lesbisches Paar im höheren Alter – eine Kombination, die sonst sehr selten auf der Leinwand zu sehen ist. Auch die Kurzfilme stechen durch ihre Vielfalt heraus: Zwanzig Filme aus aller Welt, zum Beispiel Indien, Mexiko, Russland oder Korea, werden gezeigt. In vier Kategorien streifen sie diverse Lebensrealitäten, Identitäten und Lüste.

Luststreifen-Filmfestival Basel

Samstag, 3. Oktober, ab 10 Uhr, Sonntag, 4. Oktober, ab 11.15 Uhr, Eintrittspreis je nach Veranstaltung, Filme im Neuen Kino, Festival im Humbug

www.luststreifen.com