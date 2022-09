Covid-19 Ein neuer Booster gegen die dominante Variante BA.5 ist in Europa bereits zugelassen – und was ist mit der Schweiz?

Alle Corona-Neuinfektionen werden in der Schweiz von der Untervariante BA.5 ausgelöst. In der EU ist nun ein neuer, an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff von Biontech zugelassen worden.