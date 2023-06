Recycling Basler Regierung will keine Mülltrennung am Rhein und in Parks Glasflaschen, Aludosen, Papiertüten und weiterer Unrat wird im Sommer am Rheinbord und anderen öffentlichen Plätzen ungetrennt in grosse Tonnen geschmissen. Eine Petition fordert deshalb, dass auf der Allmend Mülltrennung möglich sein soll. Die Regierung lehnt dieses Anliegen ab.

Die Regierung will auf der Allmend keine Mülltrennsystem. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Mit kühlen Getränken oder einem Glace verbringen viele Baslerinnen und Basler die sonnigen Stunden im Sommer in den Pärken der Stadt oder am Rheinbord. Die grossen Abfallcontainer, welche die Stadtreinigung bereitstellt, fassen zwar eine grosse Menge Unrat, den Abfall zu trennen ist aber nicht möglich; Aluminium, Glas, Papier und Bananenschalen landen alle in der gleichen Tonne.

Eine Petition forderte deshalb von der Basler Regierung, dass sie die Möglichkeit schaffen soll, dass auch im öffentlichen Raum der Müll getrennt entsorgt werden kann. Man kennt beispielsweise die getrennten «Mistkübel» an den Bahnhöfen.

«Ökologische Effekt gering und hohe Kosten»

Der Regierungsrat vom Kanton Basel-Stadt will dieses Anliegen aus der Bevölkerung nicht weiter verfolgen. Die Regierung begründet diesen Entscheid damit, «weil der ökologische Effekt der Massnahme gering und die Kosten hoch sind.»

Die Regierung will bei der Mülltrennung auf das 2022 eingeführte Pilotprojekt der Quartierentsorgungspunkte setzten. Weiter ist geplant, dass in Zukunft Bioabfälle abgeholt werden sollen. Diese Massnahmen sind laut Regierung effizienter als die in der Petition geforderte Mülltrennung. (anm)