Recycling-Unternehmen Basler Recyclingfirma Lottner AG lud zum Tag der offenen Tür: «Abfälle sind Ressourcen am falschen Ort» Anlässlich seines 125-Jahre-Jubiläums im vergangenen Jahr hat das Basler Recycling-Unternehmen Lottner zum Tag der offenen Tür geladen und das geplante Projekt EcoPark vorgestellt.

Am Tag der offenen Tür der Recyclingfirma Lottner in Basel gab es allerlei Spannendes zu entdecken. Juri Junkov

Es ist Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr. In einer der grossen Hallen des Entsorgungs- und Recycling-Unternehmens Lottner an der Schlachthofstrasse in Basel stehen überall meterhohe Mauern aus grossen Karton-, Papier- und Plastikpaketen. Sobald man dagegen drückt, stellt man fest, wie kompakt diese Bündel aus Abfallresten geschnürt ist. Da lässt sich nichts bewegen. Dazwischen sind Bildschirme aufgebaut, die anlässlich des 125-Jahre-Jubiläums über die Lottner AG informieren.

In der Halle nebenan ist ein Lastwagen in den firmentypischen Farben gelb und blau parkiert. Davor eine Treppe aus Paletten, auf der bereits zwei mit Stiften ausgerüstete Jungs ihre Kunstwerke auf dem zum Gästebuch umfunktionierten Abfalltransporter hinterlassen. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es ausserdem Büchsenwerfen und ein Glücksrad. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Um 10 Uhr begrüsst der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, die Besucherinnen und Besucher des Tags der offenen Tür. Sutter spricht fast schon in leidenschaftlichem Ton von «Recycling als Bergwerk der Zukunft» und freut sich über die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit, die zwischen der Region Basel und der Recycling-Firma Lottner besteht.

Besonders die wirtschaftlichen und klimapolitischen Vorteile, die innerhalb einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu Stande kommen, seien für den Standort Basel wichtig, so Sutter. Dies gewährleiste Lottner.

125-jährige Firmengeschichte

CEO Christophe Gence. Juri Junkov

1896 gründete Robert Lottner senior in Basel ein Handelsgeschäft für Altstoffe aller Art. Seither sind weitere Standorte und neue Geschäftsfelder wie die Aktenvernichtung und jüngst das Kunststoffrecycling dazugekommen.

Christophe Gence, CEO und VR-Delegierter der Paprec Schweiz Gruppe, zu der die Lottner AG seit 2010 gehört, sieht in seiner Rede die heutige Technologie als grösster Unterschied zu den Anfangszeiten: «Damals wurde gebastelt. Heute ist man sich bewusst, dass alles einen Wert hat, nicht nur Kupfer und Alu.»

Abfälle, so Gence, seien Ressourcen am falschen Ort. Ziel sei es, Rohstoffe zu produzieren, die agronomisch und energetisch verwertet werden können. Potenzial liege vor allem im umweltgerechten Kunststoffrecycling.

Anlass zur Feier gibt auch das Projekt «Ecopark». Ende Juni hat Lottner einen Baurechtsvertrag mit den SBB Immobilien unterzeichnet. Nun soll auf dem Areal Volta Nord und auf der bestehenden Liegenschaft an der Schlachthofstrasse ein 26000 Quadratmeter grosser sogenannter Ecopark gebaut werden. 15 bis 20 Millionen Franken will die Entsorgungs- und Recycling-Firma dafür ausgeben. Moderne Sortierungsanlagen für Wertstoffe sowie eine moderne Sammelstelle sind geplant.

Der Park ist aber auch als Begegnungsort gedacht, um auf Themen wie nachhaltige Entsorgung und Recycling aufmerksam zu machen. Gence sagt dazu:

«Mit dem Ecopark wollen wir zur Sensibilisierung und Ausbildung der Bevölkerung, vor allem auch der Kinder, in den Themen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit beitragen.»

So soll eine von Wiederverwertung geprägte Zukunft gesichert werden.