Regenzeit «Meteo Schweiz» liefert Prognosen für die Region Basel: Das Wetter wird besser – hoffentlich! Auch knapp einen Monat vor dem längsten Tag des Jahres scheint der Sommer und die Badisaison noch nicht bei uns angekommen zu sein. Das könnte sich aber bald ändern.

Die Schnecken geniessen das Regenwetter, nicht so aber viele Menschen. Doch: Die Prognosen stehen gut. Bild: Jolanda Ernst Probst

Sieben Tage Regenwetter sind dieses Jahr eher gefühlt: sieben Wochen Regenwetter. Der Frühling ist nass, trist und unberechenbar. Auch wenn es bereits Mitte Mai ist, scheint der April immer noch zu machen, was er will. Das Wetter ändert sich mehrmals am Tag und der Schirm wird zum unverzichtbaren Begleiter.

Doch das könnte sich bald ändern: Die Wetterprognosen für das Auffahrtswochenende stehen gut. Yves Karrer, Meteorologe bei «Meteo Schweiz» sagt, eine zuverlässige Wetterprognose über mehrere Monate in die Zukunft sei nicht möglich. Mit Mittel- und Langfristprognosen könnten höchstens Wahrscheinlichkeiten für zu nasse oder zu trockene Perioden angegeben werden.

Ab Auffahrt könnte der Sommer zurückkehren

Karrer sagt: «Nach aktuellen Prognoseunterlagen dürfte es ab Auffahrt wieder milder werden». Ab Samstag steigen die Höchstwerte voraussichtlich wieder über 20 Grad, ab Sonntag seien in der Region Basel auch wieder Sommertage möglich. Was uns dieser Frühling gelehrt hat: Man sagt zwar ,Vorfreude sei die schönste Freude, momentan ist sie aber auch die einzige. Hoffentlich stimmen die Wetterprognosen.

Die bz wollte von Yves Karrer wissen, ob es aussergewöhnlich sei, dass der diesjährige Frühling so nass sei. Er sagt: «Der aktuelle Frühling ist in den meisten Regionen der Schweiz bis anhin zu nass, in den Alpen zum Teil sogar deutlich». Der Frühling 2023 sei aber damit noch keine Ausnahme, zu nasse Frühjahrsperioden würden immer wieder vorkommen. In Basel wurden seit Anfang März knapp 200 mm Niederschlag gemessen. Im langjährigen Mittel kommen hier zwischen März und Ende Mai im Schnitt rund 210 mm zusammen.

Der Grund für den vielerorts zu nassen Frühling waren wiederholte Tiefdrucklagen. In den vergangenen zwei Wochen hatte zudem ein blockierendes Hoch über Osteuropa dafür gesorgt, dass Fronten fast stationär über dem Alpenraum verharrten.

Vielleicht lohnt sich aber auch ein Blick nach Zürich. Am diesjährigen Sechseläuten wurde der «Böögg» mit einer negativen Rekordzeit verbrannt: Ganze 57 Minuten brauchte der Schneemann, bis ihm der Kopf platzte. Schlechte Sommerprognosen, würden hier manche Zürcher sagen. Bleibt nur zu hoffen, dass Petrus auch ein Befürworter des Kantönligeists ist und sich das Wetter an die Kantonsgrenzen hält.