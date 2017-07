Die Basler Regierung hat den Bebauungsplan für das Areal an der Heuwaage genehmigt und dem Grossen Rat beantragt, die eingegangenen Einsprachen abzuweisen.

Das Ozeanium habe auch in der zweiten Planauflage mit Umweltverträglichkeitsprüfung alle kantonalen und bundesrechtlichen Anforderungen erfüllt.

Parallel zu den nutzungsplanerischen Massnahmen plant auch der Kanton einige Umbauten auf dem Gebiet. So soll die Tramwendeschlaufe auf der Heuwaage aufgehoben werden. Die Gleise in der Binningerstrasse sollen in die Strassenmitte verlegt werden. Ausserdem ist ein Kreisel auf der Heuwaagekreuzung vorgesehen.

Die genauen Pläne will die Regierung später kommunizieren.