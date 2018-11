Diese Einführungsklassen, in denen für den Stoff der ersten Primarklasse zwei Jahre statt nur eines zur Verfügung stehen, waren im Stadtkanton im Rahmen der Integrativen Schule abgeschafft worden. 2014 überwies jedoch der Grosse Rat eine Motion, die unter anderem Beibehaltung dieser Einführungsklassen auf Primarstufe verlangte.

Diese Forderung will die Regierung nun nach Gesprächen mit Schulleitungen und Lehrpersonen mit einer Gesetzesänderung erfüllen, die neben den Einführungsklassen auch andere Möglichkeiten zur Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen vorsieht. So sollen auch Doppelbesetzungen in regulären Klassen ermöglicht werden.