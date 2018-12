So werden bei preisgünstigen Wohnungen künftig Sanierungen und Umbauten stärker reguliert. Der neue Mietzins muss von einer Kommission abgesegnet werden und wird auch kontrolliert. Ausserdem haben die Mieter das Recht, wieder in ihre Wohnung zurückzukehren.

Die Basler Regierung will günstigen Wohnraum besser schützen. Nach dem Ja zur Wohnschutzinitiative vergangenen Sommer hat sie am Mittwoch ihren Vorschlag präsentiert.

Pro: Das nötige Gespür bewiesen

Es war eine schwierige Aufgabe für Regierungsratspräsidentin Elisabeth Ackermann: Die erhitzte Debatte um das Wohnen in Basel führt derzeit der dauerschäumende Beat Leuthardt an der Spitze des Mieterverbands an. Der sein mangelndes Demokratieverständnis bewies, indem er eine eigene Umsetzung der Initiative vorlegte und bald mit einer Durchsetzungsinitiative drohte.

Doch Ackermanns Vorschlag von links zu kritisieren, ist ein starkes Stück. Denn: 50 Prozent der Mietwohnungen stehen nun unter genauer Beobachtung des Staats. Sanierungen sind möglich, aber weniger attraktiv, denn Mietzinsaufschläge müssen während fünf Jahren amtlich bewilligt werden. Das führt in der Tendenz zu günstigerem Wohnraum, ohne dass Vermieter ihre Häuser zerfallen lassen. Indem der Staat die günstigeren Wohnungen reguliert, greift er auch die Marktpreise der teureren 50 Prozent an.

Es profitieren also nicht nur die unteren Einkommensschichten, sondern auch der mietende Mittelstand — absolut im Sinne des Volkes. Dazu fördert Ackermann den gemeinnützigen Wohnungsbau weiter durch Bürgschaften beim Kauf von Eigentum. Das Instrument kennen auch andere Kantone. Beratungen speziell für ältere Menschen runden den Vorschlag ab — ebenfalls ein Bedürfnis.

Insgesamt ist das ein wunderbar unaufgeregtes Paket, das gleichzeitig wirken wird und eine Mehrheit finden kann im Parlament. Man darf sich nicht täuschen lassen: Es ist ein heftiger Eingriff in den Markt, den der Souverän mit der Annahme der Wohninitiative vorgeschrieben hat. Elisabeth Ackermann hat es geschafft, diesen mit dem nötigen Fingerspitzengefühl durchzuführen.