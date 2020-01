Regierung will keine 3D-Fussgängerstreifen in Basel

3D-Fussgängerstreifen liessen sich, "wenn überhaupt, bloss in ganz wenigen Situationen wirkungsvoll einsetzen, wobei auch dann der Mehrwert fraglich bleibt", schreibt die Regierung heute Dienstag. Deshalb lehnten auch die wesentlichen schweizerischen Fachstellen 3D-Fussgängerstreifen ab, was die Regierung veranlasst, auf eine Einführung zu verzichten, berichtet Online Reports am Mittwochmorgen.