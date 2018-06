Die Initiative sei zwar rechtlich zulässig, schade aber der Anwohnerschaft und bringe dem Gewerbe die angestrebten Vorteile nicht. Sie verlangt, dass man auf Basler Allmend nachts und an Sonntagen gratis parkieren darf und dass die Parkgebühren auf Allmend und in staatlichen Parkhäusern nicht über dem Schnitt von fünf Referenzstädten in Deutschland und Frankreich liegen dürfen.