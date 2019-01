Das Problem: Die Jugendlichen haben dafür die Schule geschwänzt. Denn in beiden Basel wollten die Behörden auch angesichts des hehren Ziels, die Erwachsenen auf ihren verantwortungslosen Lebensstil hinzuweisen, kein Auge zudrücken. Das Anliegen sei zwar sympathisch, hatte etwa Simon Thiriet vom Basler Erziehungsdepartement erklärt. Dennoch: Absenzen, die mit dem Streikanliegen begründet sind, werden an Schulen in den beiden Basel mehrheitlich als unentschuldigtes Fernbleiben taxiert.

Bereits nächster Streik geplant

Das Thema bleibt für die Schulen in beiden Basel aktuell. Denn bereits für den 18. Januar ist der nächste Schulstreik vorgesehen, wie das «Regionaljournal» von Radio SRF berichtet. Dieser sei im Wissen geplant, dass das Basler Erziehungsdepartement Schwänzen vorderhand nicht toleriert.

«Wir haben selbstverständlich Verständnis für die Schulleitungen und suchen den Dialog, damit man gemeinsam Lösungen finden kann», wird ein Mitorganisator zitiert. «Das Anliegen liegt uns aber so am Herzen, dass wir allfällige Folgen in Kauf nehmen.» Die Organisatoren seien aber in ständigem Kontakt mit den Schulleitungen.