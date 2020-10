Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann verpasst die Wiederwahl, Tanja Soland souverän gewählt

Nach dem schlechten Abschneiden von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) wird in der eigenen Partei die Forderung laut, dass sie sich zurückziehen und Platz für eine andere Kandidatur im zweiten Wahlgang machen soll. «Elisabeth Ackermann darf nicht noch einmal antreten. Ihr Resultat ist so katastrophal, dass wir sonst den Sitz und die rotgrüne Regierungsmehrheit verlieren», sagen mehrere aktive Parteimitglieder der Grünen. Das schlechte Abschneiden von Ackermann ist umso deutlicher in Anbetracht, dass das Grüne Bündnis bei den Grossratswahlen zu den Gewinnern gehört und mit drei zusätzlichen Sitzen neu zweitstärkste Kraft hinter der SP wird.

Besonders schlecht angekommen bei mehreren Parteimitgliedern, ist, dass Ackermann bereits nach Bekanntgabe der Zwischenresultate am Mittag angekündigt hat, nochmals kandidieren zu wollen: «Es ist nicht an ihr, das nochmals zu entscheiden. Nicht mit diesem Resultat», meint ein Mitglied. «Entweder ist das purer Egoismus oder eine völlig verzerrte Wahrnehmung der politischen Realität.»

Das Problem der Grünen: Innert eines Monats eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten aufzubauen wäre ein schwieriges und auch unsicheres Unterfangen. Zumal ein Grossteil der Fraktion relativ frisch im Politbetrieb dabei und entsprechend noch nicht einer breiteren Allgemeinheit bekannt ist.

SP-Regierungsrätin Tanja Soland im Videointerview: