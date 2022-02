Regierungsrat Aus vier mach eins: Basel-Stadt arbeitet an einem neuen Wassergesetz Der Entwurf für ein neues kantonales Wassergesetz in Basel-Stadt wurde vom Regierungsrat verabschiedet. Bisher gab es vier Gesetze sowie verschiedene Verordnungen, die Gewässerschutz, Nutzung der Gewässer und Wasserbau regelten.

Der Kanton Basel-Stadt will ein neues, einheitliches Wassergesetz. Nicole Nars-Zimmer

Im Kanton Basel-Stadt soll ein neues Wassergesetz entstehen, mit welchem die Themenbereiche Gewässerschutz, Nutzung der Gewässer und Wasserbau in einem kantonalen Gesetz geregelt werden. Den Entwurf für die öffentliche Vernehmlassung hat der Regierungsrat heute Dienstag verabschiedet, wie er in einer Mitteilung schreibt. Ausserdem erhielt das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt den Auftrag, die öffentliche Vernehmlassung durchzuführen.

Derzeit wird der Gewässerschutz und die Nutzung der Gewässer in vier kantonalen Gesetzen sowie in verschiedenen Verordnungen geregelt. Mit dem neuen Wassergesetz wird alles in einem kantonalen Gesetz zusammengefasst. Ausserdem müsse das kantonale Recht in einzelnen Punkten an das übergeordnete Bundesrecht angepasst werden, heisst es in der Mitteilung des Regierungsrates weiter. Für den Bereich Wasserbau gibt es aktuell keine kantonale Regelung. Im neuen Gesetz wird dies berücksichtigt.

Im Gesetzesentwurf wurden bewährte Regelungen soweit als möglich übernommen. Gleichzeitig wurden auch Verbesserungen und Vereinfachungen angestrebt, schreibt der Regierungsrat. Gewisse Regelungen und Formulierungen wurde überarbeitet und präzisiert.