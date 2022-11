Regierungsrat Basler Verwaltung soll ihren CO2-Ausstoss reduzieren Die Basler Verwaltung soll klimafreundlicher werden. Der Regierungsrat hat die zuständigen Departemente damit beauftragt, ein neues Mobilitätsmanagement zu erarbeiten.

Die Basler Verwaltung soll ihre CO 2 -Emissionen reduzieren. Nicole Nars-Zimmer

Der Regierungsrat hat die zuständigen Departemente mit der Erarbeitung eines Mobilitätsmanagements für die kantonale Verwaltung beauftragt, um «die direkten CO 2 -Emissionen im Bereich Mobilität zu reduzieren». Dies gibt der Basler Regierungsrat am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Gleichzeitig solle «ein Konzept für die Weiterentwicklung der fünf Stossrichtungen für die Dekarbonisierung der Gebäudeinfrastruktur kantonaler Bauten erarbeitet werden».