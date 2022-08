Regierungsrat Basler «Zukunfts-» und «Guten-Luft-Initiative» erhalten zwei Gegenvorschläge Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, den zwei Volksinitiativen des Vereins Umverkehr mit zwei Gegenvorschlägen entgegenzutreten. Es soll nicht eine Fläche von 68 – wie vom Initianten gefordert –, sondern von 34 Fussballfeldern entsiegelt, begrünt und für umweltfreundliche Verkehrsmittel wie beispielsweise Velos zugänglich gemacht werden.

Mehr Grünflächen, weniger motorisierter Individualverkehr und mehr Platz für Velos – das fordert der Verein Umverkehr in zwei Initiativen. Der Regierungsrat reagiert mit zwei Gegenvorschlägen. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

Der Regierungsrat will die zentralen Forderungen der «Zukunfts-Initiative» und der «Guten-Luft-Initiative» des Vereins Umverkehr in je einem Gegenvorschlag aufnehmen. In seiner Mitteilung vom Dienstag ist die Rede von «ambitionierten aber umsetzbaren Zielen». So sollen «bis in rund zehn Jahren 100’000 Quadratmeter des öffentlichen Raums entsiegelt werden sowie zusätzliche 140’000 Quadratmeter dem Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr zugutekommen». Damit wäre dem Wunsch der «Zukunfts-Initiative» nach zukunftsfähiger Mobilität entsprochen.

Ein gesünderes Stadtklima, wie es die «Guten Luft-Initiative» fordert, will der Regierungsrat mit dem Pflanzen von 1’000 zusätzlichen Bäumen erreichen. Weiter teilt er mit, dass er die grundsätzliche Stossrichtung der beiden Volksinitiativen des Vereins Umverkehr, die dort enthaltenen Forderungen aber sehr weit gingen. Umverkehr möchte dem motorisierten Individualverkehr innert zehn Jahren insgesamt 480’000 Quadratmeter entziehen, was fast der ganzen Fläche des Gotthelf-Quartiers oder 68 Fussballfeldern entspreche. Diese Fläche solle dann begrünt «beziehungsweise umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung stehen.»

Würde diesen Forderungen entsprochen, äussert der Regierungsrat Befürchtungen, «dass der Verkehrsfluss gefährdet wäre, insbesondere auch mit Blick auf den Wirtschaftsverkehr, die Infrastrukturversorgung und die Blaulichtorganisationen.» Ausserdem gäbe es sehr viele Baustellen, was für Anwohnende eine hohe Lärmbelastung bedeuten würde.

So schlägt also der Regierungsrat dem Grossen Rat vor, den Forderungen von Umverkehr mit zwei Gegenvorschlägen beizukommen.