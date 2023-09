Regierungsrat Die Sicherheit in den Basler Gefängnissen soll nur noch durch Kantonsangestellte gewährleistet werden Keine privaten Sicherheitsdienste mehr, mehr Sozialbetreuung und eine vollamtliche Führung. Diese Neuerungen im Justizvollzug strebt die Basler Regierung an. In einem nächsten Schritt soll zudem die Infrastruktur überprüft werden.

Das Gefängnis Bässlergut soll in einem nächsten Schritt auch mehr Platz für die Insassen bieten. Bild: Roland Schmid

Bislang wurde die Sicherheit innerhalb der Basler Gefängnisse teils durch externe private Sicherheitsdienste gewährleistet. Das soll sich nun ändern, verkündete der Regierungsrat am Dienstag. Denn neu soll nur noch staatliches Sicherheitspersonal im Vollzug arbeiten. Im Rahmen der Neuorganisation soll zudem die Betreuung in den Basler Gefängnissen im Bereich des Sozialdienstes ausgebaut werden – das soll auch für die Untersuchungshaft gelten.

Der Regierungsrat beantragt für die Neuorganisation Ausgaben von rund 3,8 Millionen Franken. Damit erfüllt die Regierung eine Forderung aus dem Grossen Rat, künftig auf den Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten zu verzichten. Im Rechenschaftsbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) und Bericht zum Jahresbericht 2022 des Regierungsrats hatte die GPK eine Empfehlung gegen den Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten im Justizvollzugs abgegeben. Im Bericht heisst es: «Wie medial bekannt wurde, wurden gegen zwei Personen des Sicherheitsdiensts nun Strafverfahren eröffnet.»

Die bz berichtete: Der Beschuldigte soll Mitarbeitende des Gefängnis bestochen haben und Hilfe von zwei ebenfalls im Gefängnis arbeitenden Beschuldigten erhalten haben. Die beiden gehörten beide ebenfalls zu einer privaten Sicherheitsfirma.

Entprivatisierung der Sicherheitskräfte kostet 2,8 Millionen Franken

Private Sicherheitsdienste kommen heute in den Zentralen wie auch in den Insassenstationen der Gefängnisse als Aushilfspersonal zum Einsatz, dies aufgrund von Personalmangel. Durch ein «Insourcing» der betroffenen Stellen soll «dem staatlichen Gewaltmonopol im rechtsstaatlichen sensiblen Bereich des Freiheitsentzugs verstärkt Rechnung getragen werden», heisst es seitens der Regierung. Durch den Verzicht auf private Dienstleister und die damit grosse Zahl an neuen Mitarbeitenden wird eine stärkere Anleitung und Weiterbildung verlangt – Kostenpunkt 2,8 Millionen Franken.

Laut Regierung soll mit der Neuorganisation auch die Betreuung in den Gefängnissen ausgebaut werden, namentlich in der Untersuchungshaft. Der Sozialdienst werde sich gezielt um die Eintretenden kümmern und während des Vollzugs begleiten, um Haftschäden bestmöglich entgegenzuwirken. Inhaftierte seien häufig einer Vielzahl von Problemen ausgesetzt und dadurch auf Unterstützung angewiesen. Besonders in der Untersuchungshaft, denn dort befänden sich die Neuinhaftierten oftmals im Stresszustand. Der Ausbau der Betreuung hat Mehrkosten 800’000 Franken zur Folge.

Mehr Platz für Insassen

Als letzten Punkt nennt der Regierungsrat die neue vollamtliche Leitung des Amts für Justizvollzug. Das soll den vorgesehenen Neuerungen bei der Umsetzung helfen. Aufgrund der steigenden Vollzugszahlen und dem damit verbundenen Personal- wie auch Finanzaufwand seien die Anforderungen an die Leitung des Justizvollzugs gestiegen. Aus diesem Grund soll die bisherige Doppelfunktion von Bereichs- und Amtsleitung nach 15 Jahren aufgelöst werden. Die Mehrkosten hier: 250’000 Franken.

Ebenfalls gestützt auf den Bericht 2022 der GPK heisst es, dass neben den personellen und organisatorischen Änderungen in einem weiteren Schritt auch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur von Untersuchungsgefängnissen wie dem Bässlergut überprüft werden. Das Untersuchungsgefängnis soll durch eine Platzreduktion «entdichtet» werden. Die entsprechenden Planungen werden dem Grossen Rat in einem separaten Bericht vorgelegt werden.