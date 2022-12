Regierungsrat Gratis Tampons und Binden an Basler Schulen Die Diskussion erregte die Gemüter, doch jetzt soll es sie geben, die Notfallkits mit Hygieneartikeln auf den Frauentoiletten an Basler Schulen. Der Regierungsrat teilt mit, dass nach positiven Versuchen das Erziehungsdepartement das Angebot nun auf alle kantonalen Schulen ausweiten wird.

Binden und Tampons sollten künftig auf allen Frauentoiletten an kantonalen Schulen verfügbar sein. Symbolbild: DPA/Keystone

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den parlamentarischen Vorstoss abzuschreiben, welcher Gratis-Hygieneartikel in Basler Schulen forderte. Der Vorstoss war 2020 von der SP-Politikerin Jessica Brandenburger eingereicht worden.

Der Regierungsrat begründet die Abschreibung damit, dass «viele Schulen bereits heute Binden und Tampons (Notfallsets) vorrätig haben und diese kostenlos zur Verfügung stellen». Ausserdem werde «das Erziehungsdepartement diese bewährte Praxis für alle Schulen verpflichtend einführen». So ist die Forderung nach kostenlosen Hygieneartikeln an kantonalen Schulen erfüllt.

Ein Schritt in Richtung Enttabuisierung

Das wird Brandenburger freuen, denn sie sieht hierin einen nötigen Schritt «Richtung Enttabuisierung der Menstruation», wie sie zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber dieser Zeitung äusserte. Es sei nur ein kleiner Eingriff in den Schulalltag, aber ein grosser Unterschied im Leben der jungen Frauen, fand die Politikerin. Wenn die Periode einmal überraschend komme, müssten sie nicht mehr Angst vor Blutflecken auf den Hosen haben und könnten sich wieder auf anderes konzentrieren. Und auch ihre Kollegin vom Landkanton, SP-Landrätin Miriam Locher, reichte einen Vorstoss für Notfallkits mit Tampons und Binden in Schulen ein. Im September 2022 sprach sich der Landrat für diese Lösung aus.

Diese Entwicklung ist nicht selbstverständlich, gab es doch auch kritische Stimmen. So sah der SVP-Grossrat Pascal Messerli damals die Kosten für Hygieneartikel in der Verantwortung der Eltern. Dass der Staat dafür aufkommen solle, sei nicht tragbar, unter anderem, weil auch diejenigen profitieren würden, die sich die Artikel problemlos leisten könnten. Ausserdem sprach Messerli von «einem kleinen Teil, der profitieren würde».

Gratis-Hygieneartikel auch schweizweit auf dem Vormarsch

Schaut man über die Kantonsgrenzen hinaus, gibt es auch anderswo Bemühungen in Richtung Gratisabgabe von Hygieneartikeln. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich finden sich bereits Notfallkits auf den Damentoiletten, so auch an der Universitäten Bern und Genf.

In der Romandie finden sich ausserdem mehrere Gemeinden mit einer entsprechenden Regelung, darunter auch an verschiedenen Orten in der Stadt Genf. In der Stadt Zürich sind entsprechende Bemühungen im Gange. Hinzu kommen eine Vielzahl Clubs und Restaurants, die von sich aus ihren Besucherinnen Binden und Tampons anbieten.

Im Mai 2022 machte ausserdem auch das nationale Parlament vorwärts in der Frage Hygieneartikel und senkte den Mehrwertsteuersatz für Produkte der Monatshygiene von 7,7 auf 2,5 Prozent. Somit gilt für Binden und Tampons künftig derselbe Steuersatz wie für Schnittblumen, Blumenarrangements oder Streumittel für Tiere – oder eben lebensnotwendige Güter.