Regierungsrat Keine akute Energie-Mangellage mehr: Das Rathaus darf in der Nacht wieder leuchten Der Basler Regierungsrat hat entschieden, die Massnahmen aufzuheben, die angesichts der drohenden Strommangellage anfang Winter getroffen wurden. Darunter fällt auch die Nacht-Beleuchtung öffentlicher Gebäude und Brunnen.

Nicht nur halb, sondern ganz soll das Basler Rathaus in der Nacht wieder beleuchtet werden. Archivbild: Stefan Bohrer

Der Regierungsrat passt die wegen der damals drohenden Energiemangellage getroffenen Massnahmen per 5. April 2023 an. Die Begründung: Die Gefahr einer Strom- und Gasmangellage sei derzeit nicht mehr akut, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Dies sei unter anderem dem warmen Winter und dem geringen Heizbedarf zu verdanken.

Das weitere Vorgehen des Kantons richte sich nach den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Energiedirektorinnen und -direktoren. Das heisst konkret, «dass Sparbemühungen ohne Komfort- oder Nutzungseinschränkungen sowie Gewohnheiten zur sparsamen Energieverwendung permanent weitergeführt werden.» Den Energieverbrauch zu senken, respektive effizienter mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen, sei Voraussetzung «für die Energiewende und die Versorgungssicherheit.»

Beschlossen hat der Regierungsrat auf dieser Grundlage: öffentliche Gebäude und Brunnen wieder zu beleuchten

die Sparkampagne «Basel spart Energie» zu beenden

alle Liegenschaften der Verwaltung statt der aktuell geltenden 19 wieder auf eine Raumtemperatur von 20 bis 21 Grad zu beheizen

in den Trams und Bussen der Basler Verkehrsbetriebe die 16 Grad beizubehalten

städtische Parkhäuser und das Veloparking unter dem Centralbahnplatz (bereits seit 24. Februar 2023 wieder beleuchtet) wieder in vollem Umfang zu beleuchten

generell alle Massnahmen, «die im Bereich der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Reduktion des Energieverbrauchs ohne wesentliche Komforteinbussen liegen», weiterzuführen

Da es aber zukünftig zu einer Mangellage kommen könnte, will man vorbereitet sein. So laufen bei der Kantonalen Krisenorganisation weiter Vorbereitungen, um entsprechende Situationen zu meistern.