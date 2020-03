Regierungsrat spricht aus dem Krisenfonds 10 Millionen Franken für Ausfallentschädigungen im Kulturbereich

Bereits beschlossene gesamtwirtschaftliche Massnahmen, etwa im Bereich der Kurzarbeit, lösen die aktuellen Schwierigkeiten von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen nur ungenügend, weil im Kulturbereich häufig besondere Verhältnisse bezüglich Arbeitsverhältnisse und Liquidität bestehen.

Der Regierungsrat Basel-Stadt sieht deshalb die Notwendigkeit, im Kulturbereich Gelder für die Existenzsicherung und die Sicherung der kulturellen Vielfalt zu sprechen und bewilligt hierfür in einem ersten Schritt Ausgaben zulasten des Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Krisenfonds) in der Höhe von 10 Millionen Franken für die Umsetzung zur Bundesverordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus im Kultursektor. Diese Mittel werden durch den Bund verdoppelt, so dass in dieser ersten Phase rund 20 Millionen Franken für Ausfallentschädigungen von in Basel ansässigen Kulturunternehmen und Kulturschaffenden zur Verfügung stehen, wenn sie aufgrund von staatlichen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronarvirus finanziell geschädigt wurden.

Diese Ausfallentschädigungen sollen jeweils 80 Prozent des finanziellen Schadens abdecken, sofern dieser nicht bereits über andere staatliche Massnahmen (bspw. Kurzarbeit oder Erwerbsausfallentschädigung via Ausgleichskasse) aufgefangen wird.

Die Abteilung Kultur im Präsidialdepartement wird die Gesuche ab Mitte April entgegennehmen.