Regierungsratsbeschluss Die Medizinische Gesellschaft Basel ist «entrüstet»: Apotheken erhalten Erlaubnis für verschiedene Impfungen Das Gesundheitsdepartement und der Regierungsrat haben den Apotheken die Erlaubnis erteilt, Impfungen gegen verschiedenste Krankheiten anzubieten. Die Medizinische Gesellschaft Basel hätte sich ein vorgängiges Gespräch gewünscht.

Apotheken in Basel bieten künftig zahlreiche Impfangebote an. Patrick Luethy / IMAGOpress

«Die Medizinische Gesellschaft Basel ist entrüstet über die vom Gesundheitsdepartement (GD) beantragte und durch den Regierungsrat verordnete Anpassung der kantonalen Heilmittelverordnung». So lautet der einleitende Satz der Medienmitteilung, welche die Medizinische Gesellschaft Basel (MedGes), unterzeichnet von Präsident Felix Eymann, am Donnerstag verschickt hat.

Ohne mit der Ärzteschaft Rücksprache zu halten, habe das GD gemeinsam mit dem Regierungsrat den Apotheken die Erlaubnis für Impfungen gegen Diphterie, Keuchhusten, Tetanus, Masern, Mumps, Röteln, Meningokokken und Herpes zoster (Gürtelrose) erteilt.

«Lippenbekenntnis ohne Taten»

Während der Pandemie habe die Kooperation mit dem GD und den Apotheken sehr gut funktioniert. Die Politik betone auch immer wieder die Wichtigkeit der Hausärztinnen und Hausärzte für das Gesundheitswesen. «Diesem Lippenbekenntnis folgen aber keine entsprechenden Taten, im Gegenteil, die Arztpraxen werden zu Gunsten der Apothekerschaft eingeschränkt», heisst es in der Mitteilung der MedGes weiter.

Hausärztinnen und Hausärzte würden ihre Patientinnen und Patienten am besten kennen und so entsprechend auch die Risiken entsprechender Impfungen am besten einschätzen können. Bei akuten Nebenwirkungen könnten Apotheken nicht fachgemäss reagieren. Von der Apothekerschaft werde «postuliert»: «Immer zuerst in die Apotheke», «der Apotheker Ihr Gesundheitscoach». Ginge es nach der MedGes, müsse das Ziel allerdings sein, Patientinnen und Patienten dazu zu motivieren, einen Hausarzt zu haben.

Kein gegenseitiges Einhalten von Grenzen

«Wir sind enttäuscht, dass mit diesen Massnahmen die hausärztliche Tätigkeit einmal mehr torpediert wird. Die vom GD heute mitgeteilte Argumentation, diese Massnahme sei im Public Health Gedanken zur niederschwelligen Durchimpfung geschehen, können wir nicht nachvollziehen». Die Basler Ärzteschaft habe sich bisher bewusst vom Gedanken der Selbstdispensation ferngehalten, «umgekehrt spüre man vom Einhalten dieser Grenzen jedoch nichts».