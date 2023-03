Region Basel Asiatische Hornisse bedroht Honigbienen in der Region Basel – Mithilfe gefragt Ganze Bienenvölker kann sie auslöschen, die Asiatische Hornisse. Davor warnt die Organisation Cercle Exotique Nordwestschweiz und bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um die Ausbreitung des Insekts zu stoppen.

Eine Arbeiterin der Dunkelbrüstigen Asiatischen Hornisse. Bild: zVg

Bereits 2017 breiteten sich in der Westschweiz Asiatische Hornissen aus. 2022 dann fielen Imkern in Münchenstein einzelne Hornissen bei ihren Bienenstöcken auf. Sie meldeten dies dem Bienengesundheitsdienst, welcher das Hornissennest schnell fand und entfernte. Auch im Aargau und in Solothurn waren einzelne der Riesenwespen gesichtet worden.

Zwar ist die Asiatische Hornisse für Menschen nicht gefährlicher als die einheimische, doch für Bienen ist sie eine grosse Bedrohung. Vor allem im Sommer und im Herbst sei die Biene die bevorzugte Beute der Asiatischen Hornisse, schreibt Cercle Exotique Nordwestschweiz in ihrer Mitteilung. Bienenvölker könnten geschwächt oder sogar zerstört werden.

Um die Bienen, aber auch andere Insekten zu schützen, sei es sehr wichtig, dass ein Auftauchen der Hornissen früh bemerkt werde. Deswegen bittet Cercle Exotique um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise auf Asiatische Hornissen sieht, solle dies bei der Meldestelle für verdächtige Insekten und Nester mit Bild und Koordinaten zum Fundort melden. Informationen zu den Charakteristiken der Hornisse und ihren Nestern sind auf www.hornissenschutz.ch zu finden.