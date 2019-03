Weniger Straftaten in Basel-Stadt

Im Stadtkanton sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden als 2017: 27 979 (Vorjahr: 28 525) Straftaten aller Kategorien wurden verzeichnet, wie gestern bekannt gegeben wurde. Die gewachsene Bevölkerung akzentuiert den leichten Rückgang. Die gebündelte Zahl der verschiedenen Gewaltstraftaten sank um vier Prozent auf 2427 Delikte.

Warum diese in Basel-Stadt sank, während sie landesweit um fünf Prozent stieg, konnte Kriminalpolizeichef Hans Ammann an der gestrigen Medienkonferenz nicht erklären. Dass dabei Körperverletzungen um 23 Prozent auf 385 Fälle abnahmen, führte er auch auf gezielte Polizeipräsenz an Hotspots zurück. Um 17 Prozent auf 734 legten hingegen die Fälle in der leichteren Kategorie «Tätlichkeiten» («Kläpper-Fälle») zu. Die Aufklärungsquote bei sämtlichen Strafgesetzbuch-Verstössen stieg leicht um 1,6 Punkte auf 37,9 Prozent.

Zwei Funde von Crystal Meth

Der Grossteil der Strafgesetz-Fälle waren mit 70,5 Prozent (14 542 Fälle) erneut Vermögensdelikte. Auf Delikte gegen die Freiheit – dazu zählt auch Hausfriedensbruch bei Einbrüchen – entfielen 11,9 Prozent der Fälle (2449), auf Delikte gegen Leib und Leben 6,8 Prozent (1396). Ein Mensch war 2018 getötet worden, 2017 waren es drei. Bei Drogendelikten geht der Trend zu Stimulanzien wie Kokain. Der Boom des legalen CBD-Hanfs scheint hingegen bereits am Abflauen; die Abgrenzung zum illegalen THC-Hanf mache in der Praxis kaum Schwierigkeiten. Dafür bedeuteten zwei Fälle von Crystal Meth, dass diese gesundheitsgefährdende Droge «vermutlich angekommen» sei. Ein Produktionslabor dafür habe man im Stadtkanton bisher nicht ausgehoben. (sda)